Maraşlı Mahur Alina Boz Kimdir? Yaşı Boyu Hayatı Sevgilisi

ATV’de yayın hayatına başlayan ve 4. Bölümü bu hafta izleyici ile buluşan Maraşlı dizisi yoğun bir ilgi ile izleniyor. Dizinin kadın başrol karakteri Mahur’u canlandıran Alina Boz kim? Yaşı Kaç? Boyu ne kadar? Sevgilisi Kimdir?

ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan ve yeni başlamış sayılabilecek Maraşlı dizisi aşırı derecede popüler. İlgi ile takip edilen Maraşlı dizisinin kadın ana karakteri Mahur kimdir? Dizinin kazandığı popülerlik ile bu soru da oldukça sık yapılan bir internet araması haline geldi. Güzel oyuncu Alina Boz tarafından canlandırılan Mahur karakteri oyuncunun isminin internet aramalarında üst sıralara yerleşmesini sağladı. Alina Boz hakkında internette sıkça arananlar ise güzel oyuncunun yaşı, memleketi ve geçmişteki oyunculuk tecrübelerine yönelik sorulardan oluşmakta. Yapılan bu aramalardan yola çıkarak Maraşlı dizisinin Mahur’u Alina Boz hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için toparladık. Güzel oyuncunun hayatına dair detaylar haberimizin devamında.

Maraşlı dizisinin başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz Paylaşmakta. Dizinin kadın başrol oyuncusu Alina Boz canlandırdığı karakter ile seyircilerin beğenisini topladı ve son günlerin gündemine oturmayı başardı. Dizinin henüz yalnızca dört bölümü yayınlanmış olmasına rağmen seyirciler tarafından oldukça beğenilerek izlendiği ve ilgi ile takip edildiği güzel oyuncu hakkında yapılan internet aramalarındaki yükseliş ile aşikar bir hale geliyor

Maraşlı Dizisi Mahur Alina Boz Hayatı

Maraşlı dizisinin kadın başrolü Alina Boz’un hayatı hakkında bilgiler ve daha önceki rolleri hakkında bilinenleri sizler için bir araya getirdik.

Maraşlı Dizisi Mahur Alina Boz Kimdir?

Alina Boz 14 Haziran 1994 tarihinde Moskova, Rusya’da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu şu anda 22 yaşındadır. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk’tür. Üniversite eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezundur. 2014’ten beri etkin bir oyunculuk kariyeri sürdürmektedir. Alina Boz’un boyu 1,73 m’dir . Peki Alina Boz’un sevgilisi kim? Güzel oyuncunun Mithat Can Özer ile sevgili olduğu biliniyor.

Alina Boz Oynadığı Diziler ve Filmler

Alina Boz ilk oyunculuk tecrübesini 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde Canan rolü ile kazanmıştır. 2014 yılında da Paramparça dizisinde Hazal karakteri ile rol hayatına devam etti. 2016 yılında ise Kaçma Birader isimli filmde Melis Kahveci karakterini canlandırdı. 2017 yılında ise Sevda’nın Bahçesi dizisinde Defne olarak rol aldı. 2018 yılında da Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova olarak rol aldı. 2018 yılında Alina Boz aynı zamanda Elimi Bırakma dizisinde başrolü üstlendi. Ayrına Netflix yapımı internet dizisi Aşk 101 ve henüz yayınlanmamış olan devam içeriği Aşk 102’de rol aldığı biliniyor.