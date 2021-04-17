Maraşlı Fragmanında Görülen Ayrıntı Hakkında Açıklama Yapılacak Mı?

Pazartesi akşamlarında kendi saatinde Atv ekranlarında yayınlanan dizi Maraşlı, oyuncuların sergiledikleri performanslar ile takdir topluyor. Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki uyum dizi izleyicilerini mutlu ederken bu beğeni reytinglere de yansıyor ve dizi iyi sayılabilecek oranlara imza atıyor. Alina Boz tarafından hayat verilen Mahur karakteri ve Burak Deniz’in canlandırdığı Celal karakteri sosyal medyada da adlarından söz ettiriyor ve en üst sıralarda yer alıyor.

Dizinin ev başarılı projeler arasında yer almasına rağmen Maraşlı, son zamanlarda senaryo konusunda bazı zorluklar ile mücadele ediyor. İzleyici kitlesi Maraşlı’nın hikayesinin eskiden daha ilgi çekici olduğunu düşünürken yeni bir heyecan görülmesi isteniyor. Diziye farklı bir bakış açısı katmak da iyi bir fikir olabilecek iken senaristlerin bu durum ile ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Son olarak yayınlanan 14. bölüm 2. fragmanda da dizide yeni gelişmelerin yaşanacağının sinyalleri verildi.

Oyuncuların adeta rolleri değiştirmesi, Celal’in sanat yorumunda bulunması ve Mahur’un ise eline silah alıp düşman avına çıkması dikkatleri çekiyor. Yayınlanan fragmanda seyirci kitlesinin gördüğü bu ayrıntı merak uyandırırken bu durumun rüya olup olmaması da tartışılıyor. Dizinin senaristlerinin senaryoya heyecan katmak için bu şekilde bir yol izlediği tahmin edilirken Maraşlı’nın yeni bölümü heyecan içerisinde bekleniyor.

Fragmanda yanıltıcı ögelerin de bulunması olası bir durum olurken izleyici kitlesi gerçeklerin nasıl olduğunu merak ediyor. Fragmanda görülen ve senaristlerin hazırlamış olduğu olaylar yeni bölümde tamamen izlenilmek için merak içerisinde bekleniyor. 19 Nisan 2021 Pazartesi akşamında yayınlanacak olan dizide bu bölümde nasıl heyecanlar yaşanacağı ve ne türde aksiyon sahnelerinin ekranlara geleceği hakkında yorumlar yapılıyor. Son haftalarda düşen reyting oranlarının yeni bölümde toparlanması izleyiciler tarafından yorumlandı.