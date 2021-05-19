Maraşlı Finale mi Hazırlanıyor?

Atv ekranlarında yayımlanan reytingi bol dizi Maraşlı'da dün yayımlanan bölümde olaylar üst üste gelince, izleyiciler , “Final mi yapıyorsunuz yoksa?”  sorusunu sormaya başladı.

Maraşlı Finale mi Hazırlanıyor?

Atv’nin  sevilen dizisi Maraşlı’da   yaşanan olaylar acaba dizi final mi yapacak? Sorusunu akıllara getirdi.  Maraş’lı dizisinde son yaşanan bu gelişmeler dizinin yakın tarihte final yapacağını düşündürmeye başladı.  İzleyiciler, dün akşamki bölüm de ne olup bittiğini bir türlü anlamlandıramadı. Yeni bölümde o kadar çok olay oldu ki dizinin son bölümü izleyen izleyiciler  şaşkınlığa uğradı

Dizinin ana karakterleri Mahur ve Celal’in  uyumu ile,  izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Maraşlı dizisinin yeni bölümü dün akşam ATV’de yayınlandı. Dizinin dün akşam  yayınlanan bölümünde o kadar çok kişi öldü ki,  dizinin dünkü bölümünü izleyen izleyiciler yoksa final mi  yapılacak? Sorusunu sormaya başladı.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini ise  yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve genç yıldız  Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı’nın dün akşam  yayınlanan bölümünde yaşananlar dengeleri değiştirecek türdendi.

Maraşlı’nın istihbarata çalıştığı için ailesine girmeye çalıştığını,öğrenen Mahur  büyük bir şok yaşadı. Maraşlı ise durumu öğrenen  Mahur’a kendisini affettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Necati ise öz babasının aslında Aziz olduğunu öğrendi.  Gerçeği öğrenen Necati,  Türel ailesine kötülük yaptığı için vicdanını sorgulamaya başladı. Dün akşam  yayınlanan yeni bölümde o kadar çok olay oldu ki dizinin son bölümü izleyen izleyiciler  şaşkınlığa uğradı. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Final mi yapıyorsunuz yoksa?”  sorusunu sormaya başladı.

Bir izleyici “Bu kadar ölüm ve cezaevi finalde bile olmaz herhalde yada birazdan herşey birinin gördüğü rüya olacak” diyerek  dünkü bölüme karşı düşüncesini paylaştı.

Diğer bir izleyici ise Maraşlı dizisi dünkü bölümün hashtagi ile, #ZamanlaAnlarsın’a gönderme yaptı. İzleyici, “Bunlar arabada kavga ederken hangi ara karakterlerin yarısı öldü, basrol hapse girdi. Mahkeme bile jet hızıyla karar almış. Var bi acayiplik. #ZamanlaAnlarsın dediler anlamadık” diye yazdı.

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