Maraşlı Finale mi Hazırlanıyor?

Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı’da yaşanan olaylar acaba dizi final mi yapacak? Sorusunu akıllara getirdi. Maraş’lı dizisinde son yaşanan bu gelişmeler dizinin yakın tarihte final yapacağını düşündürmeye başladı. İzleyiciler, dün akşamki bölüm de ne olup bittiğini bir türlü anlamlandıramadı. Yeni bölümde o kadar çok olay oldu ki dizinin son bölümü izleyen izleyiciler şaşkınlığa uğradı

Dizinin ana karakterleri Mahur ve Celal’in uyumu ile, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Maraşlı dizisinin yeni bölümü dün akşam ATV’de yayınlandı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde o kadar çok kişi öldü ki, dizinin dünkü bölümünü izleyen izleyiciler yoksa final mi yapılacak? Sorusunu sormaya başladı.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini ise yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve genç yıldız Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı’nın dün akşam yayınlanan bölümünde yaşananlar dengeleri değiştirecek türdendi.

Maraşlı’nın istihbarata çalıştığı için ailesine girmeye çalıştığını,öğrenen Mahur büyük bir şok yaşadı. Maraşlı ise durumu öğrenen Mahur’a kendisini affettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Necati ise öz babasının aslında Aziz olduğunu öğrendi. Gerçeği öğrenen Necati, Türel ailesine kötülük yaptığı için vicdanını sorgulamaya başladı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde o kadar çok olay oldu ki dizinin son bölümü izleyen izleyiciler şaşkınlığa uğradı. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları, “Final mi yapıyorsunuz yoksa?” sorusunu sormaya başladı.

Bir izleyici “Bu kadar ölüm ve cezaevi finalde bile olmaz herhalde yada birazdan herşey birinin gördüğü rüya olacak” diyerek dünkü bölüme karşı düşüncesini paylaştı.

Diğer bir izleyici ise Maraşlı dizisi dünkü bölümün hashtagi ile, #ZamanlaAnlarsın’a gönderme yaptı. İzleyici, “Bunlar arabada kavga ederken hangi ara karakterlerin yarısı öldü, basrol hapse girdi. Mahkeme bile jet hızıyla karar almış. Var bi acayiplik. #ZamanlaAnlarsın dediler anlamadık” diye yazdı.