Maraşlı Dizisinin Oyuncusuna Gelen Şok Edici Yorum! Kirpiklerine Odaklanıyorum

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Maraşlı dizisinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz ikilisi paylaşıyor. Başarılı performansları ile ilk yayına geldiği geldikleri günden itibaren seyircilerinin ilgisini çeken dizi hem başrol oyuncuları hem de tüm kadro ile beğeni toplamakta. Henüz yayın hayatına yeni başlayan Maraşlı’nın 3 bölümü yayınlandı. Yalnızca 3 bölüm ile bile kendi seyirci kitlesini oluşturan dizi reytinglerini de arttırmaya devam ediyor.

Dizinin 4. yeni bölümü izle 1 Şubat Pazartesi akşamı ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Celal Kün, Mahur’a aile içinden birinin kendisinin ölümünü istediğine dair sözler söylemişti. Bu durumu da dağ evinde yaşanan gelişmeler kanıtlar nitelikte oldu. Mahur’un babasına bulunduğu yeri haber vermesi sonrasında dizinin kötü karakteri Savaş’ın da oraya gelmesi ve Mahur’un da onun eline düşmesi fazla söze gerek bırakmıyordu. Görünen o ki şu dakikadan sonra Mahur’un Maraşlı’dan başka ailesi dahil olmak üzere güvenebileceği bir kişi bile yok. Bununla birlikte babası İlhan’ın eski ortağı olan Ömer’in ölümüne yönelik manidar sözler sarfeden Savaş karakteri Mahur’un aklının iyice karışmasına sebep olacak.

1 Şubat akşamı yeni bölümü ile izlenecek olan Maraşlı sosyal medyada da her zaman gündemde. Dizinin başrolü Burak Deniz canlandırdığı Maraşlı karakteri ile dikkatleri üzerine toplarken daha önce de konuşulduğu gibi kirpikleri ekran başındakilerin oldukça dikkatini çekiyor. En son projesinden sonra Maraşlı ile ekranlara dönen Burak Deniz, tekrardan kirpikleri ile izleyicilerin gündeminde yer aldı. Öyle ki dizinin yayınlanan bölümlerinden sonra hayranları Deniz’in kirpiklerine her sahnede istemsiz bir şekilde odaklandıklarını açıklarken bu ve buna benzer mesajlar ise sosyal medyayı doldurdu. Üstelik Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz’e “Bay Kirpik” lakabı ise çoktan takılmış durumda. Diğer taraftan kirpikleri kadar bıyıkları da iltifat alan oyuncunun bazı hayranları da Deniz’in bıyıklarına odaklanmış durumda.