Maraşlı Dizisinin Dilşad'ı Fenomen İsimle Aşka Yelken Açtı!

Maraşlı dizisinin Dilşad'ı, Melis İşiten sosyal medya fenomeni Sergen Deveci ile ilişki yaşamaya başladı. İşiten, ilişkisini sosyal medyadan duyurdu.

Maraşlı Dizisinin Dilşad'ı Fenomen İsimle Aşka Yelken Açtı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı da Dilşad karakterini canlandıran ünlü oyuncu  Melis İşiten,  özel hayatı ile gündeme gelmeye başladı.  Maraşlı dizisi ile ekranlara tekrar dönen İşiten,  kendisi gibi oyuncu olan Uras Kaygılaroğlu ile  2019  yılında evliliğini sonlandırmıştı.  Ünlü oyuncu aradığı aşkı Sergen Deveci’de buldu. 31 yaşındaki güzel oyuncu Melis İşiten,  sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başladı.

2014 yılında nikah masasına Uras Kaygılaroğlu oturan Melis İşiten,  anlaşılmazlık yüzünden evliliklerini  2019 yılında sonlandırdılar. Çiftin beraberliğinden bir kız çocukları var,  dostane bir şekilde ayrılan Kaygılaroğlu ve İşiten boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiler.

Uras Kaygılaroğlu'nun kısa bir süre önce,  güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile ilişki  yaşamaya başladı.  Kaygılaroğlu ve Tüzünataç'ın ilişkisi magazin dünyasına bomba gibi düşerken,  Melis İşiten ve sosyal medya fenomeni Sergen Deveci'nin aşkı da  gündemi  salladı.

Melis İşiten ve Sergen Deveci Aşkı Nasıl Başladı?

Geçtiğimiz aylarda Sergen Deveci’nin sunmuş olduğu Daniska Show programına konuk olan Melis İşiten ile Sergen Deveci arasında duygusal bir bağ oluştu. İkili program bittikten sonra görüşmeye devam etti, 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sergen Deveci  geçtiğimiz günlerde romantik bir şekilde Melis İşiten aşkını ilan etti.  İşiten,  öncelikle  kızının onayını  alıp sonra ilişkiye başlama kararı aldı. Küçük Ada’nın,  annesine  onay vermesi ile birlikte  ikilinin arasında yeni bir aşk başladı.

Melis İşiten,  sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu paylaşım ile aşkına duyurdu, ‘’Öpsen geçer,  sarılsak  unuturuz. Ama  sarılsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı?    Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı,  kahkahalarımızı şifalandırırız  birbirimizi. Affedilir diyorum yani,  öpünce diyorum geçer,  yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun’’  açıklamasını yaparak kendi fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa Sergen Deveci’yi etiketlemeyi unutmadı.

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