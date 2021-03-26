Maraşlı Dizisinin Dilşad'ı Fenomen İsimle Aşka Yelken Açtı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı da Dilşad karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis İşiten, özel hayatı ile gündeme gelmeye başladı. Maraşlı dizisi ile ekranlara tekrar dönen İşiten, kendisi gibi oyuncu olan Uras Kaygılaroğlu ile 2019 yılında evliliğini sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu aradığı aşkı Sergen Deveci’de buldu. 31 yaşındaki güzel oyuncu Melis İşiten, sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başladı.

2014 yılında nikah masasına Uras Kaygılaroğlu oturan Melis İşiten, anlaşılmazlık yüzünden evliliklerini 2019 yılında sonlandırdılar. Çiftin beraberliğinden bir kız çocukları var, dostane bir şekilde ayrılan Kaygılaroğlu ve İşiten boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiler.

Uras Kaygılaroğlu'nun kısa bir süre önce, güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile ilişki yaşamaya başladı. Kaygılaroğlu ve Tüzünataç'ın ilişkisi magazin dünyasına bomba gibi düşerken, Melis İşiten ve sosyal medya fenomeni Sergen Deveci'nin aşkı da gündemi salladı.

Melis İşiten ve Sergen Deveci Aşkı Nasıl Başladı?

Geçtiğimiz aylarda Sergen Deveci’nin sunmuş olduğu Daniska Show programına konuk olan Melis İşiten ile Sergen Deveci arasında duygusal bir bağ oluştu. İkili program bittikten sonra görüşmeye devam etti, 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sergen Deveci geçtiğimiz günlerde romantik bir şekilde Melis İşiten aşkını ilan etti. İşiten, öncelikle kızının onayını alıp sonra ilişkiye başlama kararı aldı. Küçük Ada’nın, annesine onay vermesi ile birlikte ikilinin arasında yeni bir aşk başladı.

Melis İşiten, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu paylaşım ile aşkına duyurdu, ‘’Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama sarılsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızı şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun’’ açıklamasını yaparak kendi fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa Sergen Deveci’yi etiketlemeyi unutmadı.