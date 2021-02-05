Maraşlı Dizisindeki Yasak Aşk Öğreniliyor! Sır Açığa Çıkıyor

Son zamanların gözde dizisi Maraşlı hakkında flaş gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda bulunan bazı kötü karakterler senaryo gereği davranışları ile seyircileri kızdırsa da oyuncular arasından biri izleyici kitlesinin sinirini bozmakta. İşte karışık duygulara sebep olup seyircilerin dengesini bozan karakterin ismi ise Ozan. Oyuncu Cihan Yenici tarafından hayat verilen ve şirketin genel müdürü rolünü canlandıran karakter adeta ikili oynaması ile tanınıyor. Zaten daha ilk sahnelerden oyuncunun rolüne seyirciler kendilerini yakın hissedememişti.

Ozan’ın yakını olduğu insanlara en büyük ihaneti ise Savaş ile iş birliği yapması. Elbette kendisi bu durumu yansıtmayıp suçu Maraşlı’ya atmıştı. Bununla birlikte Mahur’a aşık gibi davranması ancak bu durumun altına saklanan gerçekler daha fazla saklı kalmayacak. Dizinin başrolü Maraşlı da zaten ondan şüpheleniyordu. Ancak dizinin yayınlanan 5. Bölümü seyircilerin bazı durumları daha iyi yorumlama gücüne sahip olduklarını ortaya çıkardı. Necati’nin, kardeşi İlhan’ı Dilşad konusunda uyarmasının sebebi de bu şekilde öğrenildi. Necati’nin yaptığı uyarı sırasında kardeşine dikkatli olması gerektiği önerisinde bulunurken İlhan bu sözlere fazla anlam verememişti.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı sevilen dizi Maraşlı, 5. yeni bölümü ile ilginç sahneler yayınlayacak. Dilşad ve Ozan’ın yasak aşkı artık gizli kalmayacak. Aslında geçtiğimiz bölümde Dilşad karakterinin eşi İlhan’a Ozan diye seslenmesi olayı biraz da olsa belli etmişti. Ancak 5. Yeni bölümde bu yasak aşk daha detaylı olarak ele alınacak.

Ozan’ın ihanet edip hain olduğunu açığa çıkarmayı başaran Maraşlı’nın Dilşad ile Ozan arasındaki ilişkiyi de çözüp çözemeyeceği merak konusu oldu. İzleyicilerden sıfır puan alan Ozan’ın gerçekler öğrenildiği zaman nasıl davranacağı merak konusu oldu.