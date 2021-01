Maraşlı Dizisindeki Sır Ortaya Çıktı!

Maraşlı isimli dizi iki hafta önce yayın hayatına başlamış ve dün ikinci bölümünü izleyiciler ile paylaşmıştı. Henüz ilk bölümleri yayınlanan dizinin reyting oranları ise oldukça yüksek. Pazartesi akşamları Atv ekranlarında yayınlanan dizi hem senaryosu hem de başarılı oyuncu kadrosu ile seyircileri etkisi altına alıyor. Sadece iki bölüm televizyon ekranlarında gösterilen dizinin bu kadar kısa sürede kendi izleyici kitlesini oluşturabilmesi ise önemli bir artı kazandırıyor. Pazartesi akşamları, yayınlanan diğer diziler sebebi ile zor bir gün. Ancak Yasak Elma’yı ve Sefirin Kızı’nı geride bırakmayı başaran dizi daha çok uzun süre bizlerle birlikte olacak gibi durmakta…

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı dizi yan karakterler ile de çok beğenilmekte. Tecrübeli oyuncu kadrosunda çok değerli isimleri barındıran Maraşlı, her karakterin kendine ait ayrı bir hikayesi olması ile ekran başındakileri büyülemekte. Ve her karakterin kendine ait bir hikayesi olması da genel senaryoya büyük bir katkı sağlamakta. Her geçen gün diziye karşı olan tutkuları artan seyirciler başroller kadar yan karakterlerin de kendilerine özel olan hikayelerini çok beğenmekte. İşte dizinin en büyük sırrı da bu! Her bir karakterin içi dolu ve gerçek. Kendilerine özgü duruşları ile genel hikayeye katkıda bulunan senaryonun içinde aslında birden fazla konu var. İşte tam bu durum diziyi daha da güçlü kılıyor. Kendi ayrı hikayelerine sahip olan yan karakterler dizinin tekdüzelikten çıkmasını da sağlıyor. Ve seyirci kitlesi sıradan diziler yerine bambaşka hayatları seyrediyorlar. Başarılı isimler Maraşlı’ya renk katarken gelişen olaylar da dikkat çekmekte.

Ünlü oyuncu Melis İşiten de dizi setlerine verdiği arayı sonlandırdı. Maraşlı dizisi ile ekranlara geri dönen İşiten, İlhan’ın eşi olan Dilşah karakterini canlandırıyor. Melis İşiten ekranlara geri döndüğü Dilşah ile ilgili yorumlarda bulundu. Oynadığı karakter hakkında süreç içinde değişim geçirebileceğini belli eden mesajlar verdi. Direkt olarak kötü bir karakter olduğu hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtirken kişisel sebeplerden dolayı zaman zaman hata yapabileceğini açıkladı. Aile dengesi içerisinde bir geline hayat verdiğini söyleyen İşiten her şeyin bir sebebinin olduğunu da söyledi.