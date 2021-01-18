Maraşlı Dizisinde Yaşanan Sürpriz Gelişme!

Maraşlı isimli dizi Atv ekranlarında kısa süre önce yayın hayatına başlamış ve izleyiciler tarafından ilgi ile karşılanmıştı. İlk bölümünü geride bırakan dizinin ikinci bölümü ise 18 Ocak Pazartesi günü Atv ekranında yer almak için heyecanla bekliyor. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı yeni dizi geçen haftaki bölümü ile çok izlenmişti. Oyuncuların performansları sosyal medyada çok konuşulurken bir oyuncu da isminden söz ettirmeyi başarmıştı. Peki çok beğenilen o oyuncu kim oldu?

Dizinin hazırlık sürecini tamamlaması sonrasında yayın hayatına geçen dizi daha ilk bölümden seyirciyi etkilemeyi başardı bile. Bu akşam yayınlanacak olan dizinin yeni gelişmeleri merak edilirken yine Twitter’da en çok yorum yapılanlar arasında girmesi bekleniyor. Pazartesi akşamları yeni bölümlerin izleneceği dizi aldığı yüksek reyting oranları ile kanalı ve yapımcıyı güldürmüştü.

Başrol oyuncuları olan Burak Deniz ve Alina Boz dizinin hayranları tarafından sergiledikleri oyunculuk performansları ile takdir edilirken Maraşlı’nın oyuncu kadrosunda bulunan oyuncular da ilk bölümden izleyicilerin ilgisini çekti. Dizi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile konuşulurken her hafta seyircileri büyüleyecek gibi duruyor. Deneyimli oyunculardan oluşan kadroda dikkat çeken iki isim bulunuyor. İşte o isimler…

Serhat Kılıç ve Saygın Soysal neredeyse başroller kadar isimlerinden söz ettirdi. Maraşlı’nın yönetmenliğini Arda Sarıgün yaparken, senaryo ise Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Hakan Bonomo’ya ait. İlk bölümü geçtiğimiz hafta izlenen dizide Serhat Kılıç’ı oynadığı diğer rollere kıyasla daha farklı bir kimlik ile gören seyirciler diziyi ilgi ile karşıladı. Maraşlı, TIMS&B Productions imzasını taşırken Serhat Kılıç’ın Necati karakteri ile kamera karşısına bambaşka bir rol ile çıkması yeni bir imaj olarak beğeni yorumları aldı. Kılıç son olarak Öğretmen isimli dizide kötü bir karakteri canlandırmaktaydı.

Seyircilerin performansı ile beğendiği bir diğer isim ise Saygın Soysal oldu. Maraşlı’nın ilk bölümünde başarılı sahnelere imzasını atan Soysal, canlandırmış olduğu Savaş karakteri ile ilgi çekti. Soysal’ın canlandırdığı karakter analizi olarak ise en iyi puroyu ve şarabı bildiği, siyah renkten vazgeçemediği, karanlık ortamlar dışında bir yerde bulunamadığı ve güneşli günlerde özel bir şemsiye kullandığı karakterin belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.