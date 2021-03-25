Maraşlı Dizisinde Şok Ayrılık! Herkes Yıkıldı

ATV ekranlarında yayınlanan ve Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Maraşlı dizisi, yayın hayatına emin adımlar ile devam etmekte. Birkaç hafta önce ilk bölümünü ekranlara taşıyan Maraşlı, bu sezona damgasını vurdu. Dizinin başrolleri ise yarı Türk yarı Rus olan Alina Boz ve Burak Deniz tarafından paylaşılıyor. Dizinin seyirci kitlesi ise başrol oyuncularının arasında bulunan uyumu yaptıkları yorumlarda belirtiyor ve bu durumdan çok memnun olduklarını dile getiriyor.

Maraşlı yani Celal ile Mahur karakterlerinin bir türlü bir ilişkiye başlayamamaları ancak ikisinin de birbirlerine aşık olmaları izleyicileri üzen bir durumdu. 12. yeni bölümü 29 Mart Pazartesi akşamında ekranlara gelecek olan Maraşlı’da Mahur, hayal kırıklıkları yaşayacak ve Celal'den istediği aşkına karşılığı neden bulamadığı sorusuna yanıt arayacak.

Mahur'un yanı sıra Maraşlı da değişik duygular içerisinde iken birini sevdiği zaman herkesin ona düşman olduğunu ve kendisine birini sevmenin haram olduğunu düşünen Celal, ikisi arasındaki aşkın zor olduğunu ifade etmeye çalışacak. 29 Mart tarihinde 12. yeni bölümü yayınlanacak olan dizide Zeliş'in yaptıkları da Maraşlı’nın zaten karışık olan duygularının iyice içinden çıkılmaz bir hal almasını sağlayacak. Zeliş, yaptığı resim ile bir aile olmak istediğini anlatmaya çalışırken bu durum babası Celal’i çok etkileyecek.

Maraşlı’nın kızı Zeliş, onun için tüm dünya demek. Kendisine beslediği duygulara karşılık verebilmesi de Maraşlı için zor bir konu olurken bu durumda kilit olan karakter ise Maraşlı’nın kızı Zeliş olarak yorumlandı. Celal'in kızı Zeliş’te en ufak bir düzelme yaşanılır ise Celal, Mahur ile aralarında olan aşkı göze alabilmek için önemli bir neden ile karşı karşıya kalmış olacak. Bu da demek oluyor ki sevilen dizi Maraşlı’da küçük bir kız olan Zeliş’te değişiklikler ilerleyen bölümlerde yaşanabilir.

İki başrol karakterinin yaşayacağı ayrılık, dizi hayranlarını üzecek bir gelişme olarak yorumlandı. Ekranların gözdesi Maraşlı’nın yeni bölümünden ön tanıtım videolarını izleyici kitlesi ile paylaşan yapım, seyirci kitlesine bu aşkın yakıcı etkisini gösterecek. Mahur ve Maraşlı bu aşk nedeni ile zor günler geçirirken ayrılık da ikisini oldukça zorlayacak.