Maraşlı Dizisinde Gerçekler Ortaya Çıkıyor! Hikâye Daha da Karışıyor!

ATV kanalının yeni dizisi Maraşlı yayımlanmaya başladığı ilk bölümden itibaren seyircilerin beğenisini toplamaya başarmıştı. Dizi ise ilk 7 bölümünü başarıyla geride bırakırken her şey daha karışık bir hal almaya başlıyor!

ATV ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Maraşlı gerek konusu gerekse oyunculuklarıyla seyircilerden tam puan salmayı başardı! Başarılı 7 bölümün ardından ise dizi 8.bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Fakat yeni bölümde işler daha da karışacak!

HAYRANLARI ŞAŞIRTACAK GERÇEKLER

Maraşlı dizisinin 8.bölmüyle birlikte hayranları daha da şaşırtacak gerçekler ortaya teker teker çıkıyor.

Serhat Kılıç tarafından canlandırılan Necati karakterine dair yeni gerçekler ortaya çıkacak. Bir gelen bir kaybolan gizemler içerisindeki Necati karakterine dair ayrıntılar ise oldukça büyük! Necati yeni bölümle birlikte babası için katil olduğunu açıklayacak!

Akıllara gelen ilk soru ise şu Necati kimi öldürdü? Tahminler Ömer yönünde olsa da bunu yeni bölümü izlemeden öğrenemeyeceğiz.

8.BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Maraşlı dizisinde yeni bölüm fragmanı yayımlandı. 8.bölümde ise Necati, ben seni kurtarmak için katil oldum baba diyerek seyircileri şoka uğrattı.

Yeni bölümde ise Necati ve babası Aziz’e dair yeni ayrıntılar göreceğiz.

YENİ BİR GERKÇEK DAHA ORTAYA ÇIKIYOR

Bir başka şaşırtıcı olay ise Maraşlı hakkında. Maraşlı’nın herkesten sakladığı bir sırrı ve yıllar sonra bu ortaya çıkacak.

Maraşlı karakterinin herkesten sakladığı sırrı ise, Aziz karakteriyle konuşurken öğreniyoruz. Aziz, bu yüzden bu sırrı yıllar yılı sakladın herkesten diyerek Maraşlı ’ya sırrın ortaya çıktığını söylüyor.

Maraşlı’nın sırrı ne şimdi işler ne olacak ise yeni bölümde göreceğiz.

MAHUR VE MARAŞLI

Mahur karakteri Maraşlı’ya yeni bölümle birlikte daha fazla güvenmeye başlıyor ve güvenini de daha fazla gösteriyor. Fakat Maraşlı’nın gelişmeleri kaydettiğini bulan Mahur’un teybi dinleyip dinlemeyeceği de ayrı bir soru işareti olarak kaldı.

Mahur kendini içten içe Maraşlı hakkında şüphelenirken bulacak.

Maraşlı dizisinin 8.bölümü ise 1 Mart Pazar günü ATV ekranlarına yer alacak.

Maraşlı Dizisi Celal Kün Kimdir?

Oyuncu Burak Deniz tarafından canlandırılan 'Maraşlı' lakaplı Karakter Celal Kün eski bir askerdir. Dizide kızının yaralanmasına ve konuşamamasına neden olan terör saldırısının faillerini araştırmaktadır. Burak Deniz'in Didem Soydan ile ilişkisi olduğu biliniyor.

Maraşlı Dizisi Mahur Türel Kimdir?

Mahur Türel karakteri ünlü oyuncu Alina Boz tarafından canlandırılmaktadır. Annesi Rus asıllı oyuncu Alina Boz dizine ünlü bir fotoğrafçıyı canlandırıyor ve yanlış yerde yanlış fotoğrafları çekmesi ile başına gelmeyen kalmıyor.

Maraşlı Dizisi Konusu?

Dizi ünlü fotoğrafçı Mahur Türel'in fotoğraf çekmek için gezinmekte olduğu tenha sokaklarda bir savcının cinayetinin gerçekleştiği ana denk gelir ve failin fotoğrafını çeker. Fail Mahur'un peşine düştüğü an ise kaçarken Maraşlı ile karşılaşır ve kurtarılır. Bu olay sonrasında Mahur'un babası Aziz Türel Maraşlıyı Mahur'a korumalık yapması için işe alır. Bu sayede sırlarla dolu bir hikâye başlar.