Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak?

Tims&B imzalı ‘Maraşlı dizisinin yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı oturuyor ve senaryosunu Ethem Özışık yazıyor. Alina Boz "Mahur" karakterini , Burak Deniz ise "Maraşlı" lakaplı bir korumayı canlandıracak.İlk tanıtımı yayınlanan dizi oldukça dikkat çekti. Aksiyon türünde olan dizinin yayın tarihi ise henüz belli olmadı.

Dizinin kadrosunda Kerem Atabeyoğlu,Saygın Soysal, Rojda Demirer, Melis İşiten, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Neslihan Acar,Sinem Akyol, Cemil Büyükdöğerli , Cihan Yenici gibi isimler bulunmakta.