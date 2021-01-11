Maraşlı Dizisi Konusu Ne, Ne Zaman Yayınlanacak, Oyuncuları Kim?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Maraşlı dizisinin oyuncuları ve konusu şimdiden araştırılmaya başlandı. Her Pazartesi yayınlanacak olan Maraşlı’nın senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur üstlenirken, yönetmenliğini de Arda Sarıgün yapıyor. Burak Deniz Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizinin detayları seyirciler tarafından araştırılıyor.

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arda Sarıgün’ün yönetmenliğini yaptığı Maraşlı dizisinin yapım şirketi Tims&B Productions’dır. ATV ekranlarında her pazartesi saat 20:00'da yayınlanacaktır.

Bugün başlayacak olan Maraşlı dizisinin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk bölümü ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkacak olan Maraşlı dizisi her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak. Reyting rekorları kıracağı tahmin edilen dizide Burak Deniz, Maraşlı karakterine hayat verirken, Mahur karakterini de güzel oyuncu Alina Boz canlandırıyor. Sizler için Maraşlı dizisi ile ilgili tüm merak edilen detayları araştırdık.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel kuvvetlerden ayrılmış eski bir asker olan Maraşlı, kendine bir sahaf dükkanı açmış hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenip kitap satmaya adamıştır. Gözü pek, cesur, adaletli biri olan Maraşlı’nın hayatı bir gün, güzeller güzeli Mahur Türel’in, Maraşlı’nın sahaf dükkanına girmesiyle tamamen değişir. Mahur, o gün çektiği bir fotoğrafla başını büyük bir belaya sokar. Mahur, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri olan Aziz Türel'in en kıymetli çocuğudur. Maraşlı, Mahur'un yanlışlıkla karıştığı olaya dahil olup Mahur’un hayatını kurtarır. Kaderleri o gün birbirine bağlanan gençleri büyük bir tehlike bekliyordur.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik Maraşlı dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Burak Deniz – Maraşlı

Alina Boz – Mahur

Kerem Atabeyoğlu – Aziz Türel

Saygın Saygın Soysal – Savaş

Serhat Kılıç – Necati

Cemil Büyükdöğerli – İlhan

Rojda Demirer – Firuzan

Melis İşiten – Dilşad

Cihan Yenici – Ozan

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 00:30