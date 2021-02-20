Maraşlı Dilşad Kimdir? Melis İşiten Kaç Yaşında?

Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı “Maraşlı” isimli dizide Dilşad karakterine hayat veren Melis İşiten’in kim olduğu merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Maraşlı isimli başarılı projede İlhan karakterinin eşi ve Mahur'un en iyi sırdaşı rolünü canlandıran Dilşad, dizide küçük yaşlarda evlenmiş ve hamile kalmış bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Maraşlı dizisinin senaryosu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Hakan Bonomo tarafından yazılırken dizinin yönetmenliği ise Arda Sarıgün tarafından yapılmaktadır. Senaryosu kadar oyuncu kadrosu da oldukça güçlü olan projenin kadrosunda Burak Deniz ve Alina Boz dışında Saygın Soysal, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Melis İşiten ve Cemil Büyükdöğerli gibi birbirinden başarılı isimler bulunmaktadır. Melis İşiten’in dizide canlandırdığı karakter Dilşad, İlhan'ın karısı rolüdür. 35 yaşında olan Dilşad konservatuvar mezunudur ve ince zevklere sahiptir. Kültürlü ve entellektüel bir yaşam sürmekte olan Dilşad, şık ve zarif giyinir. Aynı zamanda Mahur'un aile içerisinde tek dertleşebileceği ve en iyi anlaştığı kişi rolünü üstlenen Dilşad karakteri, Mahur hakkında her şeyi bilmektedir. Oyuncu Melis İşiten, 1989 yılında Haziran ayında dünyaya gözlerini açmıştır. Küçük yaşlardan beri tiyatro ve sahneye merakı olan İşiten, üniversitede tiyatro bölümünü seçip lisans eğitim olarak tiyatro okuduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda başaşrılı oyuncu Melis İşiten, oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimler almaya başlamıştır. Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmalarından 3 ay sonra 2014 senesinde ünlü oyuncu ile Kahramanmaraş'ta dünya evine girmiştir. Evliliklerinden 2 sene sonra 2016 yılında kızları Ada’yı dünyaya getiren Melis İşiten, sosyal medyayı sık kullanan aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Ünlü oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2019 senesinde boşanacakları haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşım ile hayranlarının bilgisine sonmuş ve böyle bir dönemde kızlarının psikolojisi için anlayışlı olmalarını ve yapılan haberlere dikkat edilmesini istediklerini belirten paylaşımlarda bulunmuşlardır.