Maraşlı'dan büyük başarı! Çukur ve Yasak Elma'yı geride bırakarak zirveye koşuyor!

ATV ekranlarında yeni başlayan Maraşlı dizisi büyük başarıya imza atti. Her hafta reytingini yükselten dizi Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur ve Fox TV 'de yayınlanan Yasak Elmayı'da geçerek hem Total'de hem AB'de ikinci sırada yer aldı. Zirve şuan için TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun. Fakat Maraşlı'nın reyting artış hızına bakıldığında zirveye de yerleşir gibi duruyor.

Maraşlı dizisi iki reyting grubunda da 2. sıra da yer alması izleyicilerin ne kadar çok ilgi gösterdiğini kanıtladı. Alina Boz'un ve Burak Deniz'in uyumu sevildi. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile ilgi uyandıran Maraşlı dizisi hakkında genel bilgiler ise şöyledir:

Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar 'ın yapımını üstlendiği Maraşlı dizisinin senaryosunu Ethem Özışık , Ercan Uğur ve Hakan Bonoma tarafından kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor.

Maraşlı dizisinin kadrosunda hangi ünlü oyuncular yer alıyor?

Alina Boz, Burak Deniz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Cengiz Sezgin, Melis İşiten, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Neslihan Acar ve Cemil Büyükdöğerli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Maraşlı dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor ?

Maraşlı dizisi her pazartesi Atv ekranlarında saat 20:00'de yayınlanıyor.

Maraşlı dizisinin konusu ne?

Maraşlı dizisinde Alina Boz "Mahur" karakterini canlandırırken Burak Deniz ise "Maraşlı" karakterini canlandırıyor. Maraşlı eski bir askerdir. Kızı Zeliş'in vurulmasından sonra tek amacı onu iyileştirmektir. Geçimini açtığı sahaf dükkanı ile sağlamaktadır. Mahur'un dükkana gelmesi ile tanışırlar. Mahur istemeden bir olayı karışır ve Maraşlı tarafından kurtarılır. İkilinin ilk bağı böyle oluşur. Dizide aksiyon ve aşk ön plandadır. Maraşlı oldukça cesaretli ve adaletli bir karakterdir. Dizide Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı ve Alina Boz'un canlandırdığı Mahur karakterinin tutkulu aşkları gözler önüne serilecektir.