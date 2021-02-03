Maraşlı Celal Kim Burak Deniz Kimdir? Nereli, Yaşı Boyu Sevgilisi

ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan ve bu hafta 4. Bölümü yayınlanan Maraşlı dizisi büyük bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin ana karakteri Maraşlı’yı canlandıran Burak Deniz Kimdir? Kaç Yaşında? Boyu kaç? Sevgilisi Kim?

ATV kanalının yayın hayatına yeni başlayan ve seyircilerden büyük ilgi toplayan Maraşlı dizisinin ana karakteri Maraşlı kimdir? Sorusu sıkça internette aratılmaya başlandı bile. Yakışıklı oyuncu Burak Deniz canlandırdığı Maraşlı Celal karakteri ile oldukça popüler bir hal almaya başladı. Hakkında en çok merak edilen sorular ise yakışıklı oyuncunun kaç yaşında, nereli olduğu ve daha önce hangi yapımlarda yer aldığı. Sizler için tüm soruların cevabını araştırdık ve derledik. Detaylar haberin devamında.

Başrolünü Alina Boz ile paylaştığı Maraşlı dizisinin erkek başrol oyuncusu Burak Deniz bu rolü ile oldukça ilgi çekti ve popülarite yakaladı. Maraşlı dizisinin bu hafta 4. bölümü yayınlandı ve yakışıklı oyuncu hakkında internette yapılan aramalar kendisinin oldukça merak edildiğini gösteriyor.

Maraşlı Dizisi Burak Deniz Hayatı

İşte Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Buran Deniz’in hayatına dair bilgiler ve geçmişte yer aldığı projeler.

Maraşlı Dizisi Burak Deniz Kimdir?

17 Şubat 1991 doğumlu olan oyuncu Burak Deniz şu anda 29 yaşındadır. İstanbul doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi üzerine üniversite eğitimi almıştır. 2011 yılından bu yana aktif olarak oyunculuk hayatında bulunmakta olan Burak Deniz 1.85 boyundadır. Sevgilisi kim sorusuna yönelik ise Burak Deniz’in bir süredir Didem Soydan ile birlikte olduğu biliniyor.

Burak Deniz Oynadığı Diziler ve Filmler

Burak Deniz ilk olarak 2011 yılında Kolej Günlükleri isimli dizide oyunculuk kariyerine başladı. Devamında ise 2012 yılında Sultan, 2013 yılında Kaçak, 2014 yılında Medcezir, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar, 2016 yılında Gecenin Kraliçesi, 2017 yılında ise Bizim Hikaye dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında Arada adlı bir filmde başrol olarak rol alan Burak Deniz 2020 yılında da Yarım Kalan Aşklar adlı internet dizisinde rol almıştır. Aktif olarak ATV’de yayınlanan Maraşlı dizisinde başrol olarak rol almaktadır.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 14:44