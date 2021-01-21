Maraşlı Burak Deniz Neye Sinirlendi? Alina Boz Bile Şaşırdı!

Maraşlı dizisi geçtiğimiz haftalarda Atv ekranlarında yayın hayatına geçmiş ve çok kısa süre içerisinde yüksek reyting oranlarına sahip hale gelmişti. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz Onedio’nun Youtube kanalına katılıp kendilerine sorulan soruları yanıtladı. İkilinin arasında hissedilen enerji ise dikkat çekti. Kısa süre içerisinde kaynaştıkları görülen ikilinin bu halleri ise izleyenlerini mutlu etti. Dizi çekimlerinde başarılı performansları ile dikkatleri toplayan başrol oyuncuları set dışında da iyi anlaşmakta.

Deniz ve Boz Onedio’nun Youtube kanalına konuk olup sevenlerinden gelen soruları yanıtlarken samimi tavırları beğeni ile karşılandı. Neye sinirlendikleri ile ilgili gelen soruya Burak Deniz son olarak iş ile alakalı bir konuda sinirlendiğini ama bunun Maraşlı dizisi olmadığını söylerken Alina Boz ise sinirlendiği zaman içine kapanıp sustuğunu itiraf etti. Burak Deniz konuşmasına set sırasında da sinirlendiğini söyleyerek devam ederken Alina Boz da partnerine gözlemleri sonucunda destekte bulundu. Deniz söylediği cümle hakkında detay verdi. Sahneye başlamadan hemen önce konsantre olduğu zamanlarda meydana gelen küçük aksaklıkların sinirlenmesine sebep olduğunu belirtirken Maraşlı’nın setinde de bu duruma rastladıklarını açıkladı.

Önce peçeteye sonra halıya sinirlendi

Konsantre olduğu sırada aksaklıklar sonucu sinirlendiği anlatan Deniz, bir keresinde peçeteye kızdığını söylerken daha sonra ayakları halıya takıldığı için sinirlenmiş. Sonrasında halıyı oradan aldığını ifade eden Deniz, bu tür durumları zaman zaman takıntı haline getirebilmekte.

Güzel işler nadir oluyor

Başrol oyuncusu Burak Deniz güzel bir projenin gelmesi ile olarak bunun nadir olduğuna vurgu yaptı. Belirli senaryolar içinde farklı hallerin geldiğini söyleyen oyuncu, yıl içinde asker ya da doktor işi yapılırsa her kanalda aynı projelerin olduğu hakkında konuştu. Dizi sektörü için bu şekilde eleştirilerde bulunan oyuncu, Maraşlı için ise farklı olmasından dolayı dikkatini çektiğini, oynadığı karakterin kendisini heyecanlandırdığını ve ona doğru çekildiğini anlattı.

Alina Boz da Maraşlı dizisi için bunun sürprizler ile dolu olan bir dizi olduğunu, ekibin motivasyona sahip olduğunu ve her karakterin kendi hikayesine sahip olmasının bir artı olduğu hakkında konuşma yaptı.