Maraşlı 1.bölüm izle! Maraşlı 2.bölüm fragmanı izle!

Maraşlı dizisi için bekleyiş sona erdi. Maraşlı dizisi 11 Ocak Pazartesi ilk bölümü ile ekranlara geldi. Maraşlı dizisinin 1.bölümünü izleyemeyenler yada yeniden izlemek isteyenler Maraşlı dizisi 1.bölüm izle yazarak dizinin ilk bölümünü araştırıyor. Peki Maraşlı dizisinin ilk bölümünde neler oldu? İşte Maraşlı 1.bölüme ait detaylar..

Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar 'ın yapımını üstlendiği Maraşlı dizisinin senaryosunu Ethem Özışık , Ercan Uğur ve Hakan Bonoma kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor. Maraşlı dizisinin ilk bölümü bugün yayınlandı. Maraşlı her pazartesi saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

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Maraşlı dizisinin kadrosunda hangi ünlü oyuncular yer alıyor?

Alina Boz, Burak DenizKerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Cengiz Sezgin, Melis İşiten, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Neslihan Acar ve Cemil Büyükdöğerli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Maraşlı dizisinde Alina Boz "Mahur" karakterini canlandırırken Burak Deniz ise "Maraşlı" karakterini canlandıracak.

Maraşlı eski bir askerdir. Kızı Zelış'in ölümünün acısını yaşamaktadır. Geçimini açtığı sahaf dükkanı ile sağlamaktadır. Mahur'un dükkana gelmesi ile tanışırlar. Mahur istemeden bir olayı karışır ve Maraşlı tarafından kurtarılır. İkilinin ilk bağı böyle oluşur.

Dizide aksiyon ve aşk ön plandadır. Maraşlı oldukça cesaretli ve adaletli bir karakterdir. Maraşlı dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı ve Alina Boz'un canlandırdığı Mahur karakterinin tutkulu aşkları gözler önüne serilecektir.

Maraşlı ikinci bölüm fragmanı yayınladı mı?

Maraşlı ikinci bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.





Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 23:10