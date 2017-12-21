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Manuş Baba'ya büyük şok ! 'Eteği Belinde' şarkısı çalıntı mı ?

Ünlü besteci Atilla Yılmaz'dan son günlerin en çok konuşulan sanatçılarından biri olan Manuş Baba'ya büyük şok .Ünlü besteci Atilla Yılmaz , Manuş Baba'ya 125 bin liralık tazminat davası açtı.

21 Aralık 2017 Perşembe 11:43
Manuş Baba'ya büyük şok ! 'Eteği Belinde' şarkısı çalıntı mı ?

Manuş Baba'nın 'Eteği Belinde' şarkısı kısa sürede Youtube'da  130 milyonluk izlenme oranı ile en çok dinlenen şarkılar arasında girmişti. Manuş Baba'nın 'Dönersen Islık Çal' albümünde seslendirdiği bu şarkının, Atilla Yılmaz'ın 2005 yılındaki 'Vaktidir' albümünde kopyası olduğu iddiasıyla mahkemelik oldu.

Ünlü besteci Atilla Yılmaz,  ‘Eteği Belinde’ şarkısının kendi albümündeki ‘Senden gayri’ şarkısıyla aynı olduğunu belirterek  Manuş Baba'ya 125 bin liralık tazminat davası açtı.

Atilla Yılmaz avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, Manuş Baba'nın seslendirdiği 'Eteği Belinde' şarkısının kopya olduğunu öne sürdü.

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