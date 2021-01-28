Mahkemeden Ebru Gündeş Hakkında Flaş Karar! Ünlü Sanatçı Hapse Mi Giriyor?

Ebru Gündeş hakkında açılan mahkeme kararının sonucu çıktı. Sanatçının hayranları ise oldukça meraklı. Ebru Gündeş hakkında neden mahkeme kararı çıkmıştı? Ünlü sanatçı hapse mi girecek diye birçok soru da soruldu. İşte Ebru Gündeş ve mahkeme kararına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Beykoz Kanlıca bölgesinde Gündeş’in sahip olduğu yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı durum tespit edilmişti. Kanuna aykırı yapılan tadilat iddiası ile Gündeş hakkında dava açılmıştı. Açılan davadan ise sonuç çıktı. Beraat kararı ise İstinaf Mahkemesi tarafından an itibariyle onaylandı.

Ebru Gündeş hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkeme 15.Ceza Dairesi tarafından kanuna aykırı tadalar nedeniyle yargılanma olmuştu. Ebru Gündeş için yapılan istinaf başvurusunun kararı ise çıktı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından değerlendirilen başvuruyu reddetti.

Daire tarafından yerel mahkemenin herhangi bir aykırılık bulunmadığını ve delillerle bu durumun ispatlanarak reddedildiğini açıkladı. Böylece Ebru Gündeş için açılan mahkeme sona ermiş ünlü sanatçı da beraat kararı almış oldu. Karar ise kesinleşti.

Ebru Gündeş ile evli olan iş adamı Rıza Sarraf Kanlıca sahilinde yalı almıştı. Mehmet Arif Bey yaylılarından ikisini satın alan iş adamı Sarraf, bir kısmını da Ebru Gündeş adına kaydettirmişti.

Sarraf ailesi ise tarihi eser olarak bilinen yalılar da tadilat işlemlerine başladı. Tadilat işlemleri ise 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre yasaktı.

Kanuna aykırı bulunması edeniyle Ebru Gündeş ve eşi Rıza Sarraf hakkında dava açıldı. Yapılan iddialara göre yalılara asansör yapıldığı, binadaki doluluk oranlarını değiştirildiği üzerineydi. Dava da ise ünlü sanatçı Ebru Gündeş ve eşi Rıza Sarraf için 6 aydan 3 yıla kadar çıkabilecek hapis cezası istenmişti.

Tadilat işlemlerini yapan Hakkı Süha Gökdemir hakkında ise mahkeme tarafından hapis kararı açıktı. Gökdemir 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Öte yandan Ebru Gündeş beraat ederken eşinin ise ifadesi alınamamıştı.