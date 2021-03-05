Mahkeme Süreci Başladı! Şarkıcı Reynmen’e Hapis Cezası Geliyor!

Ünlü şarkıcı Reynmen ve hayranlarını üzecek kötü haber geldi! Reynmen hapse mi giriyor? Ünlü şarkıcı için mahkeme süreci başladı ve hakkında dört yıla kadar da hapis isteniyor üstelik! Detaylar haberimizde…

Şarkıcı Reynmen ve sunucu Bircan Bali arasında geçtiğimiz günler de tartışma yaşanmıştı. Hakaretlerin yapıldığı tartışma ise hiç iyi bitmedi! İkili de olayı mahkemeye taşıdı! şarkıcı Reynmen’e ise hakaretten dolayı dava açıldı. Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor ne olacağı ise belirsiz!

TARTIŞMANIN SONU MAHKEMEDE BİTTİ

Şarkıcı Reynmen olarak tanıdığımız Yusuf Aktaş ve sunucu Bircan Bali arasında tartışma başlamıştı. Hakaretlerin edildiği tartışma ise mahkeme salonuna taşındı. Şarkıcı Reynmen için istenilen hapis cezası ise sadece şarkıcı ve ailesini değil binlerce de hayranını üzdü.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Reynmen 13 Ocak tarihinde kişisel sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir video paylaşmıştı. Videonun içerisinde ise birtakım yazılar vardı. “Leş, ucuz insan ve iğrenç insan” gibi ifadelerin yer aldığı video yüzünden olaylar başladı! Sözlerin ise Bircan Bali hakkında olduğu iddia edildi. Olayın devamı ise çorap söküğü gibi geldi adeta. Bircan Bali, davacı oldu ve Reynmen hakkında dava açıldı.

HAKARET VE TEHDİT SUÇLAMALARI

Bircan Bali tarafındansa açılan dava da Yusuf Aktaş hakaret ve tehdit suçlarından yargılanması isteniyor. Hazırlanan iddianame dilekçesi sonucu başlayan mahkeme sürecinde ise şarkıcı Reynmen yani Yusuf Aktaş için istenilen ceza 4 yıl 4 aya kadar hapis oldu!

KENDİMİ SAVUNDUM

İddialar karşısında ise Yusuf Aktaş sessiz kalmadı. Aktaş’ın, Bircan Bali tarafından kendisine yönelik yapılan hakaret içerikli yayınlar üzerinde kendisini savunduğu ifade edilen bir iddianame sunuldu. Aynı zamanda iddianame de Aktaş’ın niyetinin hakaret olmadığı da belirtildi.

UZLAŞTIRMA İSTENDİ FAKAT KABUL OLMADI

Olay mahkemeye taşındıktan sonra uzlaştırmacı karşısında olayın tatlıya bağlanması istenmiş fakat tarafların bunu kabul etmediği iddiaları var. Yusuf Aktaş ise mahkeme sonucunda tehdit ve hakaret suçlamalarıyla 9,5 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alabilir!

