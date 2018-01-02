Madonna'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yeni yılan kızı Lourdes Leon ile bir poz veren popun kraliçesi, bu kareyi instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı.Dünya starı da yeni yılı evinde ailesi ile birlikte karşıladı.

Madonna'nın paylaşımında 21 yaşındaki kızının görüntüsü, dünyaca ünlü şarkıcıyı beklemediği bir tartışmayla karşı karşıya bıraktı.Madonna'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.Lourdes’in koltuk altına dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu.

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