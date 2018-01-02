Galeriler Videolar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
117524
ALTIN
159.312
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1201
EURO
4.5380
Galatasaray'da Asamoah sesleri yükseldi !
Galatasaray'da Asamoah sesleri yükseldi !
Fenerbahçe'nin dünya yıldızına piyango vurdu !
Fenerbahçe'nin dünya yıldızına piyango vurdu...
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a...
Galatasaray'a Badou Ndiaye için rekor teklif !
Galatasaray'a Badou Ndiaye için rekor...
M.Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı !
M.Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı !

Madonna'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Popun kraliçesi Madonna’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dünya magazinin de gündem oldu. Madonna’nın kızı Lourdes Leon, günün konusu tartışılan ismi oldu.

02 Ocak 2018 Salı 14:00
Madonna'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yeni yılan kızı Lourdes Leon ile bir poz veren popun kraliçesi, bu kareyi instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı.Dünya starı da yeni yılı evinde ailesi ile birlikte karşıladı.

Madonna'nın paylaşımında 21 yaşındaki kızının görüntüsü, dünyaca ünlü şarkıcıyı beklemediği bir tartışmayla karşı karşıya bıraktı.Madonna'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.Lourdes’in koltuk altına dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan reyting rekoru
Acun Ilıcalı'dan reyting rekoru
Hande Yener'e yılbaşı gecesi seyirci şoku
Hande Yener'e yılbaşı gecesi seyirci şoku
Gamze Özçelik Kudüs'e ziyarete gitti
Gamze Özçelik Kudüs'e ziyarete gitti
Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti ! Mustafa Mayadağ kimdir ?
Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti ! Mustafa Mayadağ kimdir ?
Alper Potuk ve Ozan Tufan iki güzelle gece aleminde
Alper Potuk ve Ozan Tufan iki güzelle gece aleminde
Peker Açıkalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Peker Açıkalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Defne Samyeli'nin güzel kızı Derin kıyafetiyle dikkat çekti
Defne Samyeli'nin güzel kızı Derin kıyafetiyle dikkat çekti
Demet Akalın'dan hayranına pahalı hediye !
Demet Akalın'dan hayranına pahalı hediye !
Aslı Enver'den Murat Boz'u kıskandıracak poz !
Aslı Enver'den Murat Boz'u kıskandıracak poz !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim