Lopez-Rodriguez çifti ayrıldı mı?

Eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile iki yıl önce nişanlanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in adı bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. CNN'e demeç veren çiftin yakın çevresinden bir kaynak, bu kez ayrılık iddiasının gerçek olduğunu ve ikilinin geri "dönüşü olmayacak şekilde ayrıldıklarını" iddia etti. New York Post'ta da yer verilen ayrılığa sunulan kanıtlardan birinin son zamanlarda Alex Rodriguez'in tek başına gezmesi olduğu kaydedildi.

Pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişlerdi

Evlilik kararı almalarına rağmen pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çiftin başına bir dizi felaketin geldiği belirtiliyor. Southern Charm isimli TV programıyla geniş kitleler tarafından Madison LeCroy ile Alex Rodriguez'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Jennifer Lopez'in evlilik kararı aldığı Alex Rodriguez'in eski eşinin babası tarafından dolandırıcılıkla suçlanması da olayları alevlendirdi. Bunun gibi iddiaların ortalıkta dolaşması sebebiyle Lopez-Rodriguez çiftinin sert tartışmalara girdiği ve bu tartışmaların da ayrılığa giden süreci hazırladığı ifade edildi.

En son 1 Mart'ta görüştüler

US Weekly dergisine göre, Lopez-Rodriguez çiftinin ayrılacaklarına dair işaretler uzun süredir ortalarda dolaşıyordu. Derginin iddialarına göre çiftin birbirini gördüğü son tarihin 1 Mart olduğu belirtiliyor. Çiftin beraber görüldüğü son zamanın Dominik Cumhuriyeti'nde Şubat ayında yaptıkları tatil olduğu kaydedildi.

Ünlü şarkıcı Lopez'in Marc Anthony'den dünyaya gelen ikizleri ve Alex Rodriguez'in eski evliliğinden olan kızıyla beraber yaşayan çiftin aldığı ayrılık kararının çocukları oldukça kötü etkilediği belirtildi. Yaptığı evliliklerle de gündeme gelen Jennifer Lopez; 1997'de Ojani Noa, 2001'de Cris Judd ve 2014'te Marc Anthony ile dünya evine girdi. Lopez, son evliliğini yaptığı Marc Anthony'den ikiz çocuk dünyaya getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 16:03