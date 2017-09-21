Lider Şahin tepkilere dayanamayıp İrem Derici'yi ziyarete gitti.

İrem Derici yoğun bakıma kaldırıldığından beri sessizliğini koruyan Lider Şahin sonunda ortaya çıktı. Hastaneye gelen Şahin, "Eleştirilereden sonra dayanamadı herhalde" yorumlarına neden oldu.



"İREM YOĞUN BAKIMDA LİDER GEZMELERDE"

İrem Derici'nin tüm sevenleri yanındayken büyük aşkı Lider Şahin, tek kelime etmemiş, hatta 1 gün önce Instagram hesabından Barselona'dan fotoğraf paylaşmıştı. Bu da "İrem yoğun bakımda Lider gezmelerde" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Yoğun bakıma kaldırılan eski sevgilisi İrem Derici'yi ziyarete gitmediği için eleştiri yağmuruna tutulan Lider Şahin bugün hastaneye gitti.