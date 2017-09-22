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Lider Şahin, İrem Derici hakkında konuştu İrem Derici'nin sağlık durumu

İrem Derici ile yaşadığı aşk sonrası gündeme bomba gibi düşen Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2017 Cuma 16:05
Lider Şahin, İrem Derici hakkında konuştu İrem Derici'nin sağlık durumu

Lider Şahin eski sevgilisi İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi.

“Barselona’daydım duyar duymaz ilk uçakla döndüm. Şu an yoğun bakımda kendisi durumu iyiye gidiyor. Yemek yemeye başladı. Ailesi yanında sürekli irtibat halindeyim bilgi alıyorum. İnsanları anlamıyorum. İrem’le dört duvar ararsında ne yaşadık kimse bilmiyor. Ben onunla bir yıl acısıyla tatlısıyla her şeyi paylaştı. Nankör insan değilim, hemen kalktım geldim. Hep yanındaydım, yine yanında olacağım. Ben tatildeymişim, İrem komada yatıyormuş algısı yaratmaya çalışıyorlar. İrem, her şeyden önce benim arkadaşım, biz sevgili olmasak bile biz hep arkadaş kalacağız. İrem de korkuyor ve artık her şeyin farkında. Bugün İrem yemek yedi. Biraz evvel annesi ile konuştum çok mutlu oldum. İrem güçlü kadındır bugünleride atlatıcaktır.”

Son Güncelleme: 22.09.2017 16:22
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