Leman Sam, Bülent Ersoy'un kürküne çıldırdı!

Bülent Ersoy'un kürklere özel ilgisinin olduğunu bilmeyen yok. Bu sebeple ünlü sanatçı her zaman ki gibi bir kez daha hayvanseverlerin hedefi hâline gelmiş durumda.

Bülent Ersoy'u son günlerde hayvanseverlerin hedefine oturtan konu ise, duayen sanatçının 55 tilki kürkü ile tasarlanan özel paltosuyla poz vermesi.

Bülent Ersoy'un 450 bin lira değere sahip kürk ile poz vermesi hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Bülent Ersoy'a en sert eleştiri getirenlerden biri de Leman Sam oldu.

Leman Sam, Bülent Ersoy ile ilgili en sert tweetleri RT ederek tepkisini ortaya koydu.

Leman Sam'ın RT ettiği tweetler şöyleydi:

"Bülent Ersoy katildir!""Bülent Ersoy yüzlerce canlının katilidir""Hayvanların kürkünü çıkaranlar, kürk zarar görmesin diye canlı canlı yüzer. Bir kürk için çok sayıda hayvan acımasızca katledilir. Kullananlar bir gün giyip ertesi gün kenara atsın diye."

Bülent Ersoy kendini savunmuştu

Kürk merakı sebebiyle defalarca hayvanseverlerin hedefi olan Bülent Ersoy, geçmişte Ömür Gedik'le sert bir tartışmaya girdikten sonra şöyle demişti:

"Tabiatta nasıl bir denge kurulmuş? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: 'Hayvanların sütünden, etinden, derisinden istifade edin.' Cenab-ı Allah böyle buyurmuş. Bizler kullar olarak Allah'ın emir ve izinleri üzerine yorum yapamayız. Yırtıcı hayvanlar birbirini parçalıyor, birbirlerini öldürüp atıyor. Zaman zaman insanoğluna da saldırıp zarar veriyor. Ben kendi adıma, 'Allah'ın kurduğu dengeyi sorgularsak günah işleriz' diyorum. Ancak; kafalarına vurularak ya da ilaçla öldürülmeleri durumunda kesinlikle buna karşıyım. Bunlar hiçbir surette insani değildir, bu noktada hem fikiriz."

Hayvanseverlere meydan okumuştu!

Allah'tan gayrı kimseden korkmadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Hayvanseverler de kim oluyor? Bana bir tane yumurta atanı vallahi trafik kazası yapmıştan beter ederim." demişti.