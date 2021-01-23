Larry King Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Amerika'nın önemli televizyon sunucularından Larry King bugün hayatını kaybetti. Ünlü isim uzun yıllar boyunca Amerika'da birçok program ve talkshow programına imza atmıştı. King yaklaşık 3 haftadır Covid-19 hastalığına karşı savaş vermekteydi ancak bu mücadeleyi kazanamadı. Ünlü ismin ölüm haberi Twitter üzerinden tüm sevenlerine duyuruldu. 25 yıl CNN ekranlarında Larry King Live ve Larry King Now programlarıyla insanların yüzünü güldürmeyi başaran isim bugün aramızdan ayrıldı. Twitter üzerinden yapılan duyuru sonrasında hayranları yasa boğuldu.

19 Kasım 1933 Amerika doğumlu olan Larry King uzun yıllar radyo ve televizyon sunucu olarak görev yaptı. Görev süresinin uzun bir bölümünü ise CNN ekranlarında Larry King Live programıyla gerçekleştirdi. Ünlü sunucu 1985 ile 2010 yılları arasında CNN ekranlarında yer aldı.

Yaptığı programlarda ise toplamda 40 binden fazla ünlü konuğu programında ağırladı. 2 Ocak günü korona testi pozitif çıkan ünlü sunucu Los Angeles'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 23 Ocak bugün tarihi itibariyle hayatını kaybettiği haberleri resmen doğrulandı. Bu haberle birlikte Amerika'nın en ünlü televizyon programcısı aramızdan ayrılmış oldu.