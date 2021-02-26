Lady Gaga, köpeklerini bulanlara ödül verecek!

ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga'ya köpeklerinden gelen üzücü bir haber sanatçıyı şoke etti. Dün gece saat 22.00 civarında meydana gelen olayda Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmeye Ryan Fischer, Sienna Bonita Avenue'da bulunan evinin dışında saldırıya uğradı. Ünlü şarkıcının köpeklerini gezdiren Fischer'ın silahla vurulduğu ve köpeklerin kaçırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Saldırganların Koji ve Gustavo ismindeki Fransız bulldog cinsi köpekleri kaçırması üzerine Lady Gaga küplere bindi. Akşam gezmesine çıkarılan diğer köpek Miss Asia'nın ise polis tarafından bulunduğu aktarıldı.

Dört kurşunla vurulan Fisher'ın hayati tehlikesi bulunuyor!

Gelen silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, dört kurşunla yaralanan Fisher'ın güçlükle nefes aldığını gördü. Köpekleri gezdirmeye çıkan ve vurulan Fisher'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili araştırma yürüten polis ekipleri, saldırganların beyzbol şapkası takan iki siyahi erkek olduğunu tespit ettiler. Olay sonrası oldukça üzüldüğü ve sinirlendiği belirtilen 34 yaşındaki ünlü şarkıcının, köpeklerini geri getirenlere 500 bin dolar ödül vereceği kaydedildi.

Lady Gaga tarzını değiştirdi!

Kısa süre önce Roma'ya giden Lady Gaga'nın, tuhaf maskesi ve değiştirdiği saç rengi dikkatlerden kaçmadı. Güneş gözlüğü takan ve aldığı bütün tedbirlere rağmen magazincilerden kaçamayan Lady Gaga, "İnannmıyorum beni nasıl tanıdınız?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 500 bin dolarlık ödüle rağmen Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran saldırganların yakalanmamak için köpekleri geri getirmeyeceği tahmin ediliyor. Polis ekipleri ise ödüle sahip olmak isteyen saldırganların, olayla bağlantısı bulunmayan bir kişiye köpekleri teslim edecekleri ve gelen ödül parasını da paylaşabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 11:52