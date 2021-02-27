Lady Gaga 500 bin doları duyurdu, köpekler bulundu!

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren Ryan Fischer'ın silahlı saldırganlar tarafından vurulması ve köpeklerin kaçırılması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gelen bilgilere göre olay çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmeye Ryan Fischer, Sienna Bonita Avenue civarında iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların iki siyasi vatandaş olduğu belirlenirken, vücuduna 4 kurşun yiyen Fischer yoğun bakıma kaldırıldı. Fischer'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

500 bin dolarlık ödülün sahibi kim oldu?

Ryan Fischer'ın vurulduğu olayı araştıran polis ekipleri, Lady Gaga'nın gezmeye çıkarılan üç köpekten biri olan Miss Asia'nın polis ekipleri tarafından bulunduğu aktarıldı. Öte yandan Lady Gaga, kaçırılan Koji ve Gustavo isimli bulldog cinsi köpeklerinin geri getirilmesi halinde 500 bin dolar vereceğini açıklayarak herkesi şaşırttı. 34 yaşındaki şarkıcının 500 bin dolarlık ödül teklifinin ardından polis ekipleri de alarma geçti. Köpekleri teslim edecek kişinin, saldırganlarla anlaşarak ödül parasını paylaşacak birisi olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

"Habersizce bile satın almış olsanız bile..."

Lady Gaga'nın gergin bekleyişi sona erdi ve köpekler bulundu. Kimliğini açıklamayan bir kadının köpekleri teslim ettiğini bildiren Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü Memur Mike Lopez, köpeklerin Lady Gaga'nın temsilcilerine verildiğini duyurdu.

Köpekleri kaçıran kişilerin halen daha bulunamadığını aktaran Lopez, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Lady Gaga'nın "Habersizce bile satın almış olsanız ödül geçerli olacak" açıklamasının ardından ödüle sahip olacak kadının kimliği de merak konusu oldu. Köpekleri geri getiren kadının adının ise kesinlikle açıklanmayacağı polis tarafından bildirildi.