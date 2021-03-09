Laçin Ceylan Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri

Laçin Ceylan, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 160 cm boyundaki başarılı oyuncunun kilosu ise 57’dir. Yay burcu olduğu öğrenilen Ceylan’ın saç ve göz rengi kahverengidir.

Sevilen isim Laçin Ceylan’ın eğitim hayatı da başarılı bir şekilde geçmiştir. Liseyi İzmir Türk Koleji’nde okuyan Ceylan, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1989 yılında bitirerek tamamlamıştır. 1991 ile 1993 yılları arasında yine Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan oyuncu, ‘Ussal ve Fiziksel Etkiler Doğrultusunda Diksiyon’ isimli tezini sunmuştur. Cüneyt Gökçer’in asistanlığını yaptığı bilinen Laçin Ceylan, Ankara Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk ve ses eğitimi derslerinde de yer almıştır. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda 1989 ile 1991 yılları arasında rol alan başarılı isim, daha sonra 1992’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

Laçin Ceylan’ın televizyon macerasına başladığı ilk dizi “Karanlıkta Koşanlar” isimli projedir. Oyuncu bu dizide Yasemin rolüne 2001 senesinde hayat vermiştir. Bunun yanı sıra Ceylan’ın parladığı proje de “Hatırla Sevgili” dizisidir. Oyuncu canlandırdığı Yasemin karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Azimli, çalışkan ve doğal bir insan olduğunu ifade eden oyuncu, sert biri olmadığından ancak iş sırasında gerilebildiğinden bahsetmiştir. Zamanı çok iyi kullandığını belirten Ceylan, sorumluluk sahibi olduğunu da ifade etmiştir.

Laçin Ceylan’ın hayata bakışı ise hayranlık uyandıracak cinsten. Yaşam süresinin profesyonel olamayacak kadar kısa olduğunu düşünen oyuncu her an yeni insanlar ile tanışıp türlü türlü sürprizler, güzellikler ve kötülükler ile karşılaşılabileceğini düşünmekte. Yaşanan tüm gelişmelere karşı yeni bir tutum sergilemek gerektiğine inanan Ceylan, yeni öğrenmelerin hayatın heyecanı olduğunu anlatıyor.

Ceylan, mesleği hakkında ise başka hayatları yaşamanın, dünyayı daha anlaşılır kılmanın müthiş bir his olduğunu ve bunu yapmayı çok sevdiğini söylüyor. Oyunculuğun bir süreç olduğunu belirten Ceylan, bugünlerde herkesin kısa süre içerisinde oyuncu olmak istediğini ancak bunun doğru olmadığı görüşünde. Ona göre oyunculuk mesleği, iç enerji ve bu iç enerjinin oyuncunun denetiminde kullanılabilmesi sanatıdır. Diğer bir deyişle oyunculuk, Laçin Ceylan’a göre bir ihtiyaç.