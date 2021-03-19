Kuzey Yıldızı’nın Reytingleri Düşmüştü! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Mı Ediyor?

Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an itibarı ile dizi hayranları şoka uğradı. Yayınlanan ön tanıtım videosunu izleyen seyirci kitlesi yeni haftada eğlenceli sahneler yerine dram dolu anların yaşanacağı gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Bugüne kadar 55 bölümünü geride bırakan başarılı dizi, 56. yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümde Yıldız’ın iş yerine ziyarete gitmekte olan Kuzey, bir patlamanın ortasında kalmıştı. Dizinin yeni bölümünde İsmail Demirci tarafından hayat verilen Kuzey karakterinin yaşam mücadelesi ekranlara gelecek.

Geçen haftada yaşanan patlama ile yere düşen karakter Kuzey'in geleceği ise merak konusu oldu ve tartışılmaya başlandı. Yayınlanan ön tanıtım videosunda dizinin başrol oyuncularından Kuzey'in hastaneye kaldırıldığı ve hayatta kalmak için mücadele verdiği görüldü. Bunun yanı sıra Yıldız’ın Kuzey'in başına geçtiği anda kalbinin durması ise izleyici kitlesini şaşırtan bir sahne oldu.

Yıldız’ın çığlıklar atıp hastaneyi inletmesi ile Kuzey'in kızları da neler yaşandığını anlamaya çalışmakta. Kuzey'in ölüyor olması ve hastanede yatması Yıldız’ı perişan etti ve tüm dengesini bozdu. Elektrik şoku verilip hayatta kalması için mücadele verilen Kuzey'in sağlığına kavuşup kavuşmayacağı da merak konusu oldu. Doktorlar Kuzey'e elektrik şoku verdi ve kalbinin çalışması için çaba gösterdi.

Bugüne kadar pek çok dizide benzer sahnelerin yaşandığı izleyici kitlesi tarafından artık öğrenilen bir durum ve bu gelişme karşısında seyirciler Kuzey'in ölmeyeceğini ve hayatta kalacağı düşüncesi içerisinde. Edinilen bilgilere göre ise bir grup seyirci de son haftalarda izleyici kaybeden ve reytingleri düşen Kuzey Yıldızı isimli diziye heyecan katmak için bu şekilde bir yöntem bulunduğunu düşünüyor.

Ancak farklı bir gerçek var o da dram sahnelerinin yeni bölümde oldukça fazla olacağı. Heyecanlı anlar yaşanacak olan Kuzey Yıldızı’nın yeni bölümünde Yıldız'ın perişan olması dizi izleyicilerini üzecek. Projenin başrol oyuncularından Kuzey'in ölmesi ya da yaşaması izleyici kitlesi tarafından tartışma konusu oldu. Ancak her iki durumu savunan izleyicilerin buluştuğu ortak nokta yeni bölümün oldukça heyecanlı geçeceği oldu. Kuzey Yıldızı’nın 56. yeni bölümü merak içerisinde hayranları tarafından beklenilmektedir. Cumartesi akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında 56. yeni bölüm izlenilebilecek.