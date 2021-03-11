Kuzey Yıldızı'nda 55. Bölümde Düğün Var!

Show TV ekranlarının başarılı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 55. yeni bölüm tanıtımı izleyici kitlesi ile paylaşıldı. Son olarak Kardeşlerim isimli yeni dizinin Atv'de yayın hayatına başlaması ile birlikte dizi, reytinglerde problemler ile karşılaşmaya başlamıştı. Başarılı bir çıkış yakalayan Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı’nın izlenme oranlarını düşürürken proje, tüm kişiler kategorisinde hayal kırıklığına uğrattı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ta yaşanan gelişmeler hiç durmuyor. 54 bölümünü geride bırakan dizinin, 55. yeni bölüm fragmanı da hayranları ile buluştu. Paylaşılan ön tanıtım videosunda Poyraz ile Kamer’in kına ve düğün görüntüleri ekrana geldi. Kuzey ve Yıldız’ı taklit eden genç çiftin bu sahneleri ise olay oldu. Bunun yanı sıra dizide bir kavga sahnesi olacağı da seyirci kitlesinin merakını arttırdı. Mine, Emin, Osman ve Gökçe arasında yaşanan kavga dizinin yeni bölümündeki gerilim dolu sahnelerin dozunu arttırıyor. Bununla birlikte Kuzey'in içerisinde olduğu inşaatta bir patlama yaşanacak ve bu patlama hem karakterleri hem de dizi hayranlarını korkutacak.

Dizinin yapımcılığını Süreç Film üstlenirken, yönetmen koltuğuna ise Ersoy Güler oturuyor. Show TV'nin başarılı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın başrollerini ise İsmail Demirci ve Aslıhan Güner paylaşırken oyuncu kadrosunda da birbirinden başarılı isimler bulunmakta. Cezmi Baskın, Toygan Avanoğlu, Uğur Demirpehlivan ve Hüseyin Soysalan gibi çok sevilen oyuncuların bir karaktere hayat verdiği dizide yeni bölüm oldukça heyecanlı geçecek. Dizinin 55. yeni bölümü Cumartesi akşamında Show TV ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak.

Dizinin 54. bölümünde yaşananlar da izleyicileri heyecanı sürüklemişti. Gençler Ivanka yüzünden Rus mafyası tarafından kaçırılmıştı ve bu dikkat çekici bir gelişme olarak görülmüştü. Olay karşısında Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçmişti. Diğer taraftan Nahide ve Sefer ise başını belaya soktu ve bunun sebebi olarak elmas görüldü. Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 54. bölümünde seyircilerin heyecanı dozu yükselirken, herkesin elmas peşine düşmesi de gerilimi arttırmıştı.