Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine sürpriz transfer! Halil İbrahim Kurum kimdir?

Kuzey Yıldızı : İlk Aşk dizisine Halil İbrahim Kurum dahil oldu. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu başrollerinde İsmail Demirci, Aslıhan Güner, Toygan Avanoğlu, Merve Şen, Ayçin İnci ve Cengiz Bozkurt yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk her cumartesi Show TV'de saat 20:00'de yayınlanıyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin çekimleri ise Ordu'da gerçekleşiyor. Kuzey ve Yıldız karakterinin geçmişten gelen aşk hikayesi anlatılıyor. Halil İbrahim Kurum'un diziye katılması haberinden sonra dizi severler oyuncuyu merak edip araştırmaya başladı. Peki Halil İbrahim Kurum kimdir?

İşte oyuncuya dair merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Halil İbrahim Kurum kimdir?

Halil İbrahim Kurum 15 Kasım 1990 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaktadır. Almanya ve Hindistan’da çeşitlik oyunculuk kursları alarak kendini geliştirmiştir. Oyunculuk haricinde konservatuar eğitimi alan Halil İbrahim Kurum profesyonel olarak müzik de yapıyor.

İlk ekran deneyimini ise Show Tv'de yayınlanan Yeni Gelin adlı dizi ile yaşamıştır. yeni Gelin dizisinde Baran karakterini canlandıran oyuncu Tolga Mendi, Jessica May, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç ve Sema Keçik gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 19:08