Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cevher diziden ayrıldı mı? Cengiz Bozkurt kimdir?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu başrollerinde İsmail Demirci, Aslıhan Güner, Toygan Avanoğlu, Merve Şen, Ayçin İnci ve Cengiz Bozkurt yer aldığı dizide üzen haber geldi. Cengiz Bozkurt kadrodan ayrıldı. Cengiz Bozkurt dizide Cevher karakterini canlandırıyordu.

Kuzey ve Yıldız'ın zorlu aşkını konu alan dizi her cumartesi yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekimleri Ordu ilinde yapılıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV'de cumartesi günleri saat 20:00'de yayınlanıyor.



Cengiz Bozkurt kimdir?

24 Aralık 1965 tarihinde Nevşehir Gülyazı’da doğmuştur. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. 1984 yılında ODTÜ’de fizik bölümünde okumaya başlamış fakat 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okulunu bırakarak İngiltere’ye gitmiştir. 15 yıl İngiltere'de farklı farklı işlerde çalışıp çok iyi derecede İngilizce öğrenmiştir. İgiltere’de Goldsmiths University of London’da tiyatro ve sinema üzerine eğitim almıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra birçok tiyatro oyununda oynadıktan sonra televizyon dünyasına katılmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal karekteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Cengiz Bozkurt 2 evlilik yapmıştır. Bu evliliklerinden 3 kızı bulunmaktadır. Cengiz Bozkurt, 1.70 metre boyunda, 79 kilo ve Oğlak burcudur.

Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Jet Sosyete, Mutluluk Zamanı, Ailecek Şaşkınız, Görünen Adam, Hangimiz Sevmedik, Küçük Esnaf, Deli Dumrul, Kara Bela, 50 Metrekare, Sevdaluk, İyi Biri, Ben de Özledim, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Eyvah Eyvah 3.