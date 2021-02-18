Kuzey Yıldızı Dizisindeki Gerçek Ortaya Çıktı! Aslıhan Güner’in Fragmanlarda Neden Yer Almadığı Belli Oldu

Show TV ekranlarının sevilen romantik komedisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oldukça popüler. İkinci sezonuyla devam eden dizinin baş rollerinde ise Aslıhan Güner ve İsmail Demirci yer alıyor.

İkilinin ise özellikle ekrandaki uyumu ve dizinin senaryosu izleyicileri kendine hayran bırakıyor. Başarılı performans ile güzel bir izlenim bırakan çift içinse hayranları üzecek haberler geldi…. Ayrıntılar haberimizde.

Çok sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk ise ikinci sezonuyla ekranlar da yer almaya devam ediyor. Cumartesi gününün sevilen dizisinin tek rakibi ise TRT 1’in iddialı dizisi Gönül Dağı. Fakat Kuzey Yıldızı İlk Aşk genellikle günü ilk sırada bitirmeyi başarıyor.

Dizide ise bolca Karadeniz bölgemizin güzelliklerini görüyoruz. Karadeniz sevdasını bize sonuna kadar aşılayan dizinin çekimleri de Ordu ilimizde yapılmakta. Yoğun tempo yüzünden de oyuncular ve ekibin sık sık zorlandığını biliyoruz.

Özellikle korona virüs salgının Karadeniz Bölgemiz de yoğun olması da ilave tedbirleri gerektiriyor. Fakat tüm önlemlere karşın dizi de Gökçe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş korona virüse yakalanmıştı. Bu nedenle güzel oyuncuyu dizide birkaç bölüm görememiştik.

ASLIHAN GÜNER NEDEN FRAGMANDA YER ALMADI?

Aslıhan Güner ise dizide başrol karakterinde Yıldız’a hayat vermekte. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğu ile dikkatleri üstüne toplayan sanatçı ise son bölümde oldukça az görülmüş ve fragmanda da yer almamıştı!

ASLIHAN GÜNER DİZİDEN AYRILDI MI?

Tüm bu yaşananlar ise hayranlarını korkutmuş Aslıhan Güner diziden ayrıldı mı sorularını gündeme getirmişti.

Özellikle de Aslıhan Güner’in 52.bölüm fragmanında yer almaması gündem olmuştu.

Fakat hayranların ve seyircilerin korktuğu olmadı! Yeni bölümün öncesinde Aslıhan Güner hayranlarının içini rahatlatacak açıklamaları resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptı. Gelen yoğun mesajlara cevap niteliğinde bir paylaşım ve açıklama yaptı güzel oyuncu.

Aslıhan Güner, iki haftadır rahatsız olduğundan dolayı dizi çekimlerinde fazla yer almadığını ve tedavisinin iyiye gittiğini açıkladı.

Aynı zaman çekimlere kaldığı yerden devam ettiğini de ekledi ve hayranlarını yüreğine su serpti.

HASTALIĞI NEYDİ?

Aslıhan Güner ise yaptığı açıklamasında hastalığının ne olduğuna dair net bir bilgi vermedi. En kuvvetli ihtimal olarak da Covid-19, korona ortaya çıktı. Dizi setinden de daha önce birinin bu hastalığı geçirmesi ihtimalleri arttırdı.

Bir yandan da korona virüse yakalansaydı oyuncunun bu kadar çabuk çekimlere dönemeyeceği de söyleniyor. Fakat net bir açıklama gelmedikçe ne olduğunu öğrenemeyeceğiz.