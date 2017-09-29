Kutsi Feyza Çıpa ayrılığı kısa sürdü ! Kutsi sosyal medyada paylaştı

Kutsi , uğruna 2 çocuğunun annesinden boşandığı Feyza Çıpa ile geçtiğimiz günlerde süpriz bir karar ile ayrılmıştı.Çiftin ayrılması da birlikte olması kadar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kutsi sosyal meyda hesabından paylaştığı fotoğrafın altına " Çatlaöış kayaların arasından çiçek yeşerten Allah , kırılmış hayallerin içinden ne güzellikler çıkartır.Mesala yaslandığın omuzda yaşlanmak...Mesala hayal kadar güzel...Mesela gerçek kadar kalıcı ..." yazarak Feyza çıpa ile yeniden barıştığını ve birlikteliklerinin devam ettiğini bu güzel sözlerle kanıtlamış oldu.