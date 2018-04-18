Kütahya Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'li Etkinlik

Haber24.com/ Kütahya: Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit konuk Kütahya'da konuk olacak. Sinemadan gündemi meşgul eden birçok konunun konuşulacağı sohbet 20 Nisan Cuma günü, saat 20.00’da Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.Kütahya Belediyesi usta isimleri bir bir Kütahya’da ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylar programında Serkan Çağrı, Hasan Kaçan, ve İlber Ortaylı gibi önemli isimleri konuk eden Cansu Canan bu ayki programında Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’i ağırlayacak. Yeşilçam’a damgasını vuran isimlerden olan Hülya Koçyiğit Türk sinemasının dünü ve bugünü ile tüm merak edilenleri anlatacak. Aynı zaman belediye tarafından düzenlenen tiyatrolarda, 19 Nisan Perşembe günü ‘Fareler ve İnsanlar’ yetişkin tiyatrosu, 22 Nisan Pazar günü ise‘Hapşuu’ çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018, 14:49