Kuş Uçuşu Oyuncuları Kimdir? Kuş Uçuşu Dizisinin Konusu Nedir?

Başarılı oyuncu Birce Akalay son olarak Babil dizisinde bir karaktere rol vermiş ve bu performansı ile hayranlarından beğeni toplamıştı. Edinilen son bilgilere göre ise Akalay yeniden kamera karşısına geçecek ve bir Netflix dizisinde rol alacak. Dizinin isminin Kuş Uçuşu olduğu öğrenilirken oyuncu kadrosunda bulunan diğer isimlerin de yavaş yavaş ortaya çıkması dikkatleri dizi üzerine çekti.

Birce Akalay ile birlikte oyuncu kadrosunda bulunan diğer başarılı oyuncu da dizi hayranlarının ilgisini çekti. İddialı bir proje olarak hayranları karşına çıkacak olan Kuş Uçuşu’nun kadrosuna yeni katılacak olan oyuncunun ismi, gazeteci Birsen Altıntaş'ın yaptığı paylaşım ile öğrenildi. Kadroda bulunacak olan oyuncunun Miray Daner olması izleyicileri oldukça mutlu etti. Son olarak “Bir Litre Gözyaşı” isimli dizi projesiyle hayranları ile buluşan Daner, Netflix'te yayınlanacak olan Kuş Uçuşu’nda rol alacak.

Bunun yanı sıra Blue tv’de yayınlana “Saygı” isimli dizi projesinde ismi anılan Miray Daner, Nejat İşler'in başrolünde olduğu projede Boran Kuzum ile partner olmuş idi. Bununla birlikte dijital olarak Romeo ve Juliet isimli oyunda da sahne alan Miray Daner, Kerem Arslanoğlu ile kamera karşısına geçmiş ve bu performans ile ilgileri üzerine toplamıştı.

Bir Netflix dizisi olan Kuş Uçuşu’nda oyuncu kadrosunda bulunan iki başarılı oyuncu Birce Akalay ve Miray Daner dışında projede kimin rol alacağı ise henüz belli değil. Oyuncu kadrosu hakkında daha net bir bilgiye ulaşılmaz iken dizinin yönetmenliğininin ise Deniz Yorulmazer tarafından yapılacağı bilgisi seyircilere sunuldu. Dizinin senaryosu ise Meriç Acemi tarafından yazılmıştı. İddialı bir şekilde hazırlıkları süren projenin 2022 yılında yayın hayatına başlaması beklenilmekte. Farklı bir hikayesi olacak kuş uçuşu, iki kuşak arasındaki çatışmaları konu edinecek.