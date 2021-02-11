Kuruluş Osman Son Gelişmeler! Ünlü Oyuncu Diziye Transfer Oldu

ATV ekranlarının beğenilen dizisi “Kuruluş Osman” yüksek reyting oranları ile izlenilmeye devam ediyor. Yüksek izlenme oranlarına sahip olan dizinin başrolünü Burak Özçivit canlandırırken Kuruluş Osman hakkında yeni bir gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. 2. sezonunda da ilk sezonu gibi büyük yankılar uyandıran diziye ünlü bir oyuncunun katılacağı haberi öğrenildi.

Kuruluş Osman’a katılacak olan oyuncunun Yıldız Çağrı Atiksoy olduğu öğrenildi. Atiksoy, Kuruluş Osman’dan önce Savaşçı dizisinin ilk 2 sezonunda rol almıştı. Berk Oktay ile birlikte Savaşçı’nın başrolünde oynadığı Yıldız Çağrı Atiksoy, dizinin 3. ve 4. sezonlarında ise ekranlarda bulunmamıştı. “Aslı Özkaynak” isimli karakter ile tanıdığımız oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 2019-2020 sezonunda ise TRT 1 dizisi olan Şampiyon’da rol almıştı. Aynı zamanda ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Savaşçı’da rol arkadaşı olan Berk Oktay ile olan ilişkisi ile de magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Berk Oktay ile evlenme kararı aldığını duyuran oyuncu hayranlarına bu paylaşım ile sevindirmişti. İlişkilerine devam eden Atiksoy ve Oktay çifti hayranları tarafından oldukça ilgi çekiyor. Ünlü oyuncu Savaşçı dizisinin ardından ATV ekranlarında rol almak için hazırlıklarını sürdürmekte. Savaşçı’dan sonra Kuruluş Osman isimli çok izlenen dizide rol alacak olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un “Malhun Hatun” karakterini canlandıracağı öğrenildi.

“Malhun Hatun” karakteri Kuruluş Osman’da bir süredir merak ediliyordu. Ancak rolün kim tarafından canlandırılacağı şüpheli olan bir konuydu. Ancak diziden müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman’da “Malhun Hatun” karakterine Hayat verip ATV ekranlarında seyirciler ile buluşacak. Kuruluş Osman dizisinin yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olurken dizinin genel yönetmenliği ise Metin Günay tarafından yapılmaktadır. Dizinin başrolü olan Osman Bey karakteri Burak Özçivit tarafından canlandırmakta iken dizinin son gelişmeleri olarak Yıldız Çağrı Atiksoy’un da Kuruluş Osman’a “Malhun Hatun” karakteri ile katılacağı öğrenilmiştir. Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizinin yeni bölümleri Çarşamba akşamlarında ATV ekranlarında.