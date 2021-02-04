Kuruluş Osman Rekor Kırdı! ABC1 Gruplarında Birincilik

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının ekranlarda en sevilen dizilerden birisi haline geldi. Bugüne karar 44 bölüm yayınlayan dizi sahneleri ile ilgi çekerken gelecek bölümleri de merak ettiriyor. 45. Bölümü ile yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu olan 44. Bölümünde büyük başarılara imza attı. Yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizi sosyal medyada da konuşuldu. Dizinin başarılı performansı oyuncuları ve hayranlarını mutlu ederken motive olmalarını da sağladı. İşte son bölümü ile sosyal medyaya damga vuran dizi hakkında son gelişmeler…

Kuruluş Osman tüm izleyici kategorilerinde güçlü reytingler aldı. Total ve ABC1 gruplarında birincilik alan dizi sevenlerini mutlu etti. AB grubunda ise ikincilik alan Kuruluş Osman, 10-13 arası reytingler alarak yolunda güçlü bir şekilde ilerlemekte. Son yayınlanan bölümü ile adından söz ettirmeyi başaran dizi #CanVerirYurtVermeyiz etiketi ile hayranlarından fazla sayıda paylaşım aldı. Hem Türkiye hem de dünya gündeminde yer alan Kuruluş Osman’ın 44. Bölümünde Osman Beyi’in hamleleri geceye damgasını vurdu. Zekice hazırlanan plan Nikola’yı oyuna getirip Bayhoca’nın kurtarılması ile son buldu.

Nikola ise Osman Bey’in yanına yerleştirdiği ajanları kandırdı. Bayhoca’nın İznik’e nakledileceği bilgisini obaya ulaştıran Nikola Osman Bey sevenlerini mutlu etmeyecek gelişmeler yaşanmasına sebep oldu. Bu sırada Savcı Bey’in yaralı olarak obaya getirilmesi dizideki gerginliği arttırırken Kulucahisar ile ilgili yaşanan gelişmede adeta şok etkisi yarattı.

Osman Bey farklı planlar üzerinden ilerledi. Gelen teklifi kabul ettiğini göstermek için Dündar Bey’i İnegöl’e gönderen Osman Bey sıradan yollar yerine ilginç bir yöntem buldu. Kaleye gizlenen alplerin ortaya çıkması ile Bizans kuvvetleri yenilgiye uğradı. Nikola da bu yenilgi haberinin ardından daha da öfke doldu ve Haçlı ittifakını büyütmek için harekete geçti. Kuman kampına giden Flatyos, Targun ve Göktuğ tarafından karşılandı. Bu ikilinin Osman Bey’e karşı olarak harekete geçmesi izleyicilerde şok etkisi yarattı. Bölümün sonlarında Şeyh Edebalı’nın gelişinin müjdelenmesi gecenin bomba haberi olarak ekranlara yansıdı.