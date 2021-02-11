Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy boyu, yaşı, sevgilisi ..?

ATV ekranlarında çarşamba günü yayınlanan fenomen dizi Kuruluş Osman 'a Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı sevilen dizide Yıldız Çağrı Atiksoy Malhun Hatun karakterini canlandıracak. İzleyiciler tarafından uzun zamandır Malhun Hatun karakterinin kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Bugün başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un Kuruluş Osman dizisine dahil olduğu öğrenildi. Peki Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Oyuncunun yaşı, sevgilisi, dizileri merak edilmeye başladı. İşte oyuncuya dair merak edilenler haberimizde..

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman dizisine dahil olması ile dikkatleri üstüne çeken Yıldız Çağrı Atiksoy; 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'de lise eğitimini tamamladıktan sonra 2 sene oyunculuk ve tiyatro üzerine eğitim almıştır. Daha sonra İstanbul'a gelerek eğitimlerine devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Plato Film'de eğitim almıştır.

Yıldız Çağrı Atiksoy 1.76 metre boyundadır. Koç burcu olan güzel oyuncu 58 kilodur. Şimdilerde Savaşçı dizisinde beraber rol aldığı gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile aşk yaşamaktadır.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Berrin karakteri ile tanınmaya başlamıştır. Yer aldığı dizi ve filmler ise şunlardır. Evli ve Öfekli, Savaşçı, Görüş Günü Kadınları, Öyle Bir Geçer zaman ki, Yedi Güzel Adam, Bahar Dalları, Kayıp Prenses, Gazi, Miras, Yersiz Yurtsuz, Ah istanbul, Yağmurdan Sonra, Emret Komutanım, Büyük Buluşma, Aşk Oyunu gibi birçok dizi ve filmlerde oynamıştır.

Yıldız Çağrı Atiksoy şimdi ise Kuruluş Osman dizisinde Malhun Altun karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.( Malhun Hatun : Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. )

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 21:18