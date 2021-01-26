Kuruluş Osman dizisine Funda Güray dahil oldu! Funda Güray kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna güzel oyuncu Funda Güray dahil oldu. Funda Güray'ın dahil olması haberi ile beraber diziseverler oyuncuyu merak edip araştırmaya başladı. Peki Funda Güray kimdir? Yaşı, boyu, kilosu, yer aldığı projeler gibi detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Kuruluş Osman dizisinin senaryosu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep ,Peker Bozdağ, ve Ozan Bodu tarafından yazılmaktadır. Yönetmen koltuğunda Metin günay oturmaktadır. Başrollerinde ise Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı ve Yeşim Ceren Bozoğlu yer almaktadır. Kuruluş Osman her çarşamba saat 20:00'de Atv ekranlarında yayınlanmaktadır.

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Funda Güray dahil oldu. Birsen Altuntaş tarafından Kuruluş Osman dizisine katılacağı duyurulan oyuncunun henüz hangi karakteri canlandıracağı ise bilinmiyor. İşte oyuncuya dair merak edilenler ..

Funda Güray kimdir?

1988 istanbul'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.64 m ve kilosu ise 54'tür. Haliç Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Çeşitli reklamlarda oynamıştır. Daha sonra dizilerde yer almıştır. Oynadığı diziler ise şöyledir; Paramparça, Küçük Kadınlar, Bir Ömür Yetmez, Sevdaluk, Ruhumun Aynası, Şimdi Onlar Düşünsün, Rengarenk. Blu Tv’de yayınlanan Türkiye’nin ilk korku, gerilim türündeki dizisi Sahipli’deki performansıyla büyük beğeni toplamıştır.