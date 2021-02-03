Kuruluş Osman dizisinden kötü haber! 10 Şubat Çarşamba yeni bölüm neden yok?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın önümüzdeki hafta ekranlara yeni bölümü gelemeyecek. İlgi ile izlenen dizinin neden yayınlanmayacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü neden yayınlanmayacak?

10 Şubat Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanmayacak!

Ziraat Türkiye Kupası maçları önümüzdeki hafta gerçekleşecek. ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak maçlar nedeni ile bazı diziler yayınlanmayacak.Bunlardan bir tanesi de fenomen dizi Kuruluş Osman. Dizinin 45. bölümü ekranlara gelmeyecek. Kuruluş Osman dizisinin 45.bölümü 17 Şubat tarihinde yayınlanmaya devam edecek. Peki hangi gün hangi maçlar var? Hangi diziler yayınlanmayacak hepsi haberimizde yer alıyor..

Çeyrek final müsabakaları önümüzdeki hafta oynanması nedeni ile ATV ekranlarında 3 dizi yayınlanmayacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Diziler bir sonraki hafta kendi gün ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.

ATV ekranlarında önümüzdeki hafta yayınlanmayacak diziler ise şöyle:

9 Şubat Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölüm yayınlanmayacak!

10 Şubat Kuruluş Osman 45. yeni bölümü yayınlanmayacak!

11 Şubat Bir Zamanlar Çukuorva 83. yeni bölümü yayınlanmayacak!

Çeyrek Final Müsabakaları gün ve saatleri ise şöyle:

Fenerbahçe & Medipol Başakşehir maçı 9 Şubat 2021 Salı günü saat 20:45 'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray & Aytemiz Alanyaspor 10 Şubat 2021 Çarşamba saat 20:45'te Türk Telekom 'da oynanacak.

Demir grup Sivasspor & FRAPORT- TAV Antalyaspor 11 Şubat 2021 Perşembe saat 17:45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

İttifak Holding Konyaspor & Beşiktaş Aş 11 Şubat 2021 Perşembe saat 20:45'te Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 15:05