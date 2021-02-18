Kuruluş Osman dizisinde flaş ayrılıklar!

Kuruluş Osman dizisinde 2 ayrılık!

ATV ekranlarında çarşamba günü yayınlanan fenomen dizi Kuruluş Osman'da iki kişi kadrodan ayrıldı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da Çömlekçi İdris'i canlandıran Bahtiyar Engin ve yayınlanan son bölümde Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat diziden ayrıldı.

Bahtiyar Engin kimdir?

Bahtiyar Engin kimdir? 13 Ağustos 1965 tarihinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eğitim Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Tiyatro ile başladığı kariyerine seslendirme sanatçılığı ile devam edip sonrasında birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Aynı zamanda yapımcılık ve yönetmenlikte yapmaktadır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Çiçek Taksi, Ulan İstanbul, Pek Yakında, Hobbit, Mazlum Kuzey, Adana İşi, İnşaat 2, Galip Derviş, Ben Onu Çok Sevdim, Aşk Oyunu, Yalan Dünya, El Yazısı.

Bahtiyar Engin diziden ayrıldıktan sonra yeni bir dizi ile anlaşma yaptı. Usta oyuncu Ramo dizisinin kadrosuna katıldı.

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterini canladıran Zeynep Tuğçe Bayat; 8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. İlkokul ve orta eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Lise hayatında amatör olarak tiyatro oyunlarında oynamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi'ni kazanarak buradan mezun olmuştur. Hayali olan oyunculuk için İspanya'ya giderek konservatuara girmiş ve burada profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra reklam filmlerinde oynama başlamıştır. 2007 yılında başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Seviyor Sevmiyor, Afili Aşk, Şansımı Seveyim, Gönülçelen, Arka Sıradakiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 23:56