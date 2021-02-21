Kuruluş Osman Burçin Hatun’un Sırrı Açığa Çıktı! Seyirciler İnanamadı

Aslıhan Karalar, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri arasında yer alıyor. 3 yıldır yer aldığı projeler ile oyunculuk performansı takdir edilen başarılı oyuncu Karalar, oyunculuk performansının yanında güzelliği ile dikkat çekmekte. Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı başarılı dizi Kuruluş Osman isimli projede Özçivit ile birlikte rol alıp Burçin Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aslıhan Karalar televizyon ekranlarında son dönemlerin en çok aranan ismi haline geldi. Son olarak Kuruluş Osman’da Burçin Hatun karakterini canlandırması ile birlikte kariyer basamaklarını bir bir çıkmakta olan başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, son olarak Alem Dergisi tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve güzellik sırlarını hayranları ile paylaştı. İşte detaylar…

Seçtiği projeler ile birlikte sosyal medyayı da aktif kullanan oyuncu Aslıhan Karalar, kişisel sosyal medya hesabından kendi pozlarını sıklık ile paylaşıp hayranlarının beğenisine sunuyor. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ile takipçilerinden oldukça fazla sayıda beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, son olarak Alem Dergisi için güzellik sırlarını anlatıp hayranlarının bilgisine sundu. İşte kuruluş Osman dizisinin Burçin Hatun Aslıhan Karalar hakkında bilinmeyenler!

Başarılı genç oyuncu Aslıhan Karalar, Şahin Tepesi isimli projede Ezgi karakterine hayat vermişti. Ekran yolculuğuna Şahin Tepesi isimli proje ile başlayan Karalar, Kuruluş Osman'da ise Burçin Hatun olarak öne çıkmış ve ardından Sokağın Çocukları isimli dizide yer alıp adından söz ettirmeyi başarmıştı. Oyuncunun Adanış Kutsal Kavga isimli bir sinema filminde de yer aldığı bilinen bir gerçek. Kuruluş Osman isimli başarılı dizide Burçin Hatun karakterine hayat vermesi ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, sempatikliği ile dikkat çekip izleyenleri büyülüyor. Sabahları uyandığı zaman güne gül suyu ile başlayan Karalar, öğrnilenlere göre gül suyu ile oldukça ilgiliymiş ve kullandığı zaman güzel bir enerji alıyormuş. Bakımına oldukça dikkat ettiğini belirten başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, 6. sınıfa giderken makyaj yapmaya başladığını anlatıyor. O dönemde makyaj yapmanın yasak olmadığını ifade eden Kuruluş Osman oyuncusu, güzellik sırlarını katıldığı Alem Dergisinde anlatıp hayranlarının bilgisine sundu.