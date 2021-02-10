Kuruluş Osman bugün yeni bölüm var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 10 Şubat Çarşamba günü ekrana yeni bölümünün gelmeyeceği iddia edilmişti. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Müsabakaları maçları dün itibari ile oynanmaya başladı. ATV ise bu maçların yayıncısı olduğu için bazı maçları canlı yayınlıyor. Bu nedenle o gün yayınlanması gereken diziler yayınlanamıyor. Dizi severler tarafından ilgi izlenen dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edilmeye başladı. Peki Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü var mı? 10 Şubat Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?

10 Şubat Çarşamba Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmayacağı iddia edilerek dizi severlere üzen haber verilmişti. Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeni ile yayınlanmayacağı düşünülen dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyordu. Fakat ATV'de yeni gelişme yaşandı. ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünü koyarak dizinin yeni bölümünün yayınlanacağını duyuyarak son noktayı koymuş oldu. 10 Şubat Çarşamba akşamı 20:45'te Türk Telekom 'da oynanacak olan Galatasaray & Aytemiz Alanyaspor maçının canlı yayını ATV'de bekleniyordu. Fakat maç yayını ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Bu nedenle Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelmeye devam edecek.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her çarşamba saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ATV'de..







Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 12:29