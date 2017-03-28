Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Hangi Ülkeye Transfer Oldu?

Ürdün'de hayranları ile buluşan Çiğdem Batur,bir televizyon programından sunuculuk teklifi aldı. ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinde Savcı Leyla karekterini canlandıran Çiğdem Batur Ürdün'de ramazan programı sunacak.

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‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisiyle Orta Doğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Çiğdem Batur, Ürdün’de sevenleriyle buluştu. Dört gün boyunca Ürdün’de kalan ve programlara katılan oyuncuya, konuk olduğu Nart TV’nin yöneticileri tarafından teklif geldi. Ramazan ayında program sunması istenen oyuncu, mayısta ülkeye giderek çekimlere başlayacak.

Bir ay Ürdün’de kalacak olan Batur’a, ikinci teklif ise bir dönem tüm dünyada fenomen olan ‘Bonanza’ dizisinin yönetmeni Muhittin Kandur’dan (Mohy Wuandour) geldi. Yönetmen, yeni projesinde oyuncuyu düşündüğünü söyleyerek,10 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’da buluşmak için randevu verdi. Batur, Londra’ya gidip detayları konuşacak.