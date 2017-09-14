Kurtlar Vadisi'ne kanal aranıyor !

Konuyla ilgili Pana Film'in yöneticisi ve dizinin başrol oyuncusu Necati Şamaz'la görüştüğünü belirten Doğan, Şaşmaz'ın "Bu zorluğu göğüsleyebilecek bir kanal olursa gerçekleşecek” yanıtını verdiğini belirtti.



TRT'den Köroğlu dizisi!



Mustafa Doğan, yazısında ayrıca TRT'nin "Köroğlu" adında yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ve şarkıcı Uğur Işılak'ın ilk kez bu diziyle oyuncu olarak karşımıza çıkacağını açıkladı. Habertürk gazetesi yazarı Mustafa Doğan'ın aktardığı bilgiye göre; Işılak, dizide iki bölüm yer alacak ve aynı zamanda "Köroğlu"nun müziklerini de yapacak.



İşte, Doğan'ın o yazısı:



Son dönemde bu soruyla sık sık karşılaşınca Pana Film’e sordum dizinin akıbetini.



“Sn. Necati Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi Vatan filmimizin fragman galasında da söylediği gibi, bu zorluğu göğüsleyebilecek bir kanal olursa gerçekleşecek” yanıtını aldım. Tercümesi, Kurtlar Vadisi’ni hiçbir kanal almak istemiyor! Tek sıkıntı yüksek maliyeti, kendi günü (perşembe) ve kendi saatinde yayınlanması şartı değil.



Şirketin adı ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismi nedeniyle FETÖ soruşturmasına karışınca, aklanmalarına rağmen dizi gözden düştü. Ateşten gömleği kimse giymek istemiyor.



Diziyi internette yayınlama fikirleri olup olmadığını da sormuştum, süresini kısaltıp sponsorluklarla yollarına devam edebilirler diye, ama cevap vermediklerine göre öyle bir planları yok.