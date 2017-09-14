Galeriler Videolar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108244
ALTIN
146.612
DOLAR
3.4400
STERLİN
4.6080
EURO
4.0875
TSUMB Başkanı Keskin: 'Sütün sigortası ESK'dır'
TSUMB Başkanı Keskin: 'Sütün sigortası...
Okullar açılmadan, uyuşturucu operasyonu yapıldı
Okullar açılmadan, uyuşturucu operasyonu yapıldı
PFDK'dan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok !
PFDK'dan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye...
İsrail 'Gitmeyin' dedi ama ülkenin 8 CEO'su Antalya'ya geldi
İsrail 'Gitmeyin' dedi ama ülke...
Meksika sınırına örülecek duvar ertelendi
Meksika sınırına örülecek duvar ertelendi

Kurtlar Vadisi'ne kanal aranıyor !

Ekranların en soluklu dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonda olup olmayacağı merak konusu.Kurtlar Vadisi yeni sinema filmi ile sevenleriyle buluşucak.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:22
Kurtlar Vadisi'ne kanal aranıyor !

Konuyla ilgili Pana Film'in yöneticisi ve dizinin başrol oyuncusu Necati Şamaz'la görüştüğünü belirten Doğan, Şaşmaz'ın "Bu zorluğu göğüsleyebilecek bir kanal olursa gerçekleşecek” yanıtını verdiğini belirtti.
 
TRT'den Köroğlu dizisi!
 
Mustafa Doğan, yazısında ayrıca TRT'nin "Köroğlu" adında yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ve şarkıcı Uğur Işılak'ın ilk kez bu diziyle oyuncu olarak karşımıza çıkacağını açıkladı. Habertürk gazetesi yazarı Mustafa Doğan'ın aktardığı bilgiye göre; Işılak, dizide iki bölüm yer alacak ve aynı zamanda "Köroğlu"nun müziklerini de yapacak.
 
İşte, Doğan'ın o yazısı:
 
Son dönemde bu soruyla sık sık karşılaşınca Pana Film’e sordum dizinin akıbetini.
 
“Sn. Necati Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi Vatan filmimizin fragman galasında da söylediği gibi, bu zorluğu göğüsleyebilecek bir kanal olursa gerçekleşecek” yanıtını aldım. Tercümesi, Kurtlar Vadisi’ni hiçbir kanal almak istemiyor! Tek sıkıntı yüksek maliyeti, kendi günü (perşembe) ve kendi saatinde yayınlanması şartı değil.
 
Şirketin adı ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismi nedeniyle FETÖ soruşturmasına karışınca, aklanmalarına rağmen dizi gözden düştü. Ateşten gömleği kimse giymek istemiyor.
 
Diziyi internette yayınlama fikirleri olup olmadığını da sormuştum, süresini kısaltıp sponsorluklarla yollarına devam edebilirler diye, ama cevap vermediklerine göre öyle bir planları yok.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..
Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..
Burcu Esmersoy ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın aşk pozları
Burcu Esmersoy ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın aşk pozları
Aleyna Tilki'den 'estetik' açıklaması
Aleyna Tilki'den 'estetik' açıklaması
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş’tan Ebru Şallı'ya şok sözler !
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş’tan Ebru Şallı'ya şok sözler !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim