Kurtlar Vadisi Kaos daha başlamadan kaos yaratmaya devam ediyor!

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Diziye dair merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Kurtlar Vadisi Kaos daha başlamadan kaos yaratmaya devam ediyor!

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara geri döneceği iddia edilmişti. Dizinin yeni adının ise Kurtlar Vadisi Kaos olduğu söylenmişti. Bunun üzerine efsanevi dizi merakla beklenmeye başlanmıştı. Gün geçtikçe dizi hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam etti.  En son dizinin Şubat ayında Show TV ekranlarında yayınlanacağı haberleri yayılmıştı. Dizi severler ise Şubat ayına girilmesi ile beraber dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki dizi hakkında yeni gelişme var mı, iddialar doğru mu?

Kurtlar Vadisi Kaos daha başlamadan kaos yaratmaya devam ediyor!

Kurtlar Vadisi Kaos'a dair  iddialar bitmek bilmiyor. Yeni iddialar  ise gündemde olay yarattı. Bu aralar diziye ait birçok iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son gelen iddialara göre ise dizinin oyuncu kadrosuna Kenan İmirzalıoğlu'nun da dahil olduğu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Mlyoner Olmak İster adlı yarışma programına ara verilmesinin ardında başarılı oyuncunun Kurtlar Vadisi Kaos'la anlaştığı ve bu nedenle programa devam etmediği ileri sürüldü. Hatta Kenan İmirzalıoğlu'nun alacağı ücretin bile belli olduğu haberleri gündemde yer aldı.

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi Kaos için yeni yeni iddialar atılmaya devam ediyor. Fakat  yapım Kurtlar Vadisi Kaos için herhangi bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde Necati Şaşmaz'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Show TV ise henüz böyle bir dizinin kanalda yayınlanmayacağını herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını duyurdu. 

Şubat ayında yayınlanması haberlerinin asılsız olduğu gibi Kenan İmirzalıoğlu'nun da henüz böyle bir anlaşması bulunmuyor. ATV ekranlarında  cumartesi yayınlanan programına bir süre ara verildiği zaten duyurulmuştu. Programa geri döneceği için herhangi bir dizide yer alması da beklenmiyor. Şu an için iddiaların hepsinin asılsız olduğu görülmektedir.

Tekrarları bile izlenilmeye doyulamayan Kurtlar Vadisi serisinin devamının geleceği iddiası bile büyük heyacan yaratmışken ortaya atılan her iddia kafa karıştırıp, merakları artırıyor. Fakat  Kurtlar Vadisi Kaos için sadece adının dışında henüz bilinen bir gelişme bulunmuyor. Konu ile ilgili gelişme olursa paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 17:55
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin...
  1. MAGAZİN