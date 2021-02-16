Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara geri döneceği iddia edilmişti. Dizinin yeni adının ise Kurtlar Vadisi Kaos olduğu söylenmişti. Bunun üzerine efsanevi dizi merakla beklenmeye başlanmıştı. Gün geçtikçe dizi hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam etti. En son dizinin Şubat ayında Show TV ekranlarında yayınlanacağı haberleri yayılmıştı. Dizi severler ise Şubat ayına girilmesi ile beraber dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki dizi hakkında yeni gelişme var mı, iddialar doğru mu?

Kurtlar Vadisi Kaos daha başlamadan kaos yaratmaya devam ediyor!

Kurtlar Vadisi Kaos'a dair iddialar bitmek bilmiyor. Yeni iddialar ise gündemde olay yarattı. Bu aralar diziye ait birçok iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son gelen iddialara göre ise dizinin oyuncu kadrosuna Kenan İmirzalıoğlu'nun da dahil olduğu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Mlyoner Olmak İster adlı yarışma programına ara verilmesinin ardında başarılı oyuncunun Kurtlar Vadisi Kaos'la anlaştığı ve bu nedenle programa devam etmediği ileri sürüldü. Hatta Kenan İmirzalıoğlu'nun alacağı ücretin bile belli olduğu haberleri gündemde yer aldı.

Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi Kaos için yeni yeni iddialar atılmaya devam ediyor. Fakat yapım Kurtlar Vadisi Kaos için herhangi bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde Necati Şaşmaz'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Show TV ise henüz böyle bir dizinin kanalda yayınlanmayacağını herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

Şubat ayında yayınlanması haberlerinin asılsız olduğu gibi Kenan İmirzalıoğlu'nun da henüz böyle bir anlaşması bulunmuyor. ATV ekranlarında cumartesi yayınlanan programına bir süre ara verildiği zaten duyurulmuştu. Programa geri döneceği için herhangi bir dizide yer alması da beklenmiyor. Şu an için iddiaların hepsinin asılsız olduğu görülmektedir.

Tekrarları bile izlenilmeye doyulamayan Kurtlar Vadisi serisinin devamının geleceği iddiası bile büyük heyacan yaratmışken ortaya atılan her iddia kafa karıştırıp, merakları artırıyor. Fakat Kurtlar Vadisi Kaos için sadece adının dışında henüz bilinen bir gelişme bulunmuyor. Konu ile ilgili gelişme olursa paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 17:55