Kurşun Dizisi Oyuncuları ve Bölümleri

Kurşun isimli dizisi Most Production imzalı bir şekilde ekranları gelip seyirci ile buluşurken dizinin yönetmenliği ise Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel tarafından yapılmıştır. Senaryosu Kerem Deren tarafından kaleme alınan dizinin türü ise dram ve aksiyondur. Kurşun bir Türk dönem dizisi olarak seyirci ile buluşmuştur. Dizinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu gibi birbirinden başarılı iki isim paylaşırken güçlü oyuncu kadrosu ile dizide sahnelenen oyunculuk performansları oldukça dikkat çekmiştir. Güçlü bir hikayeye sahip olan Kurşun isimli projede başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, etkileyici sahnelere imzasını atarak dikkat çekip göz dolduran performanslara yer vermiştir. Ancak kanalı hayal kırıklığına uğratan dizi, uzun sürede televizyon ekranlarında yer tutamamış ve 7. Bölümü ile birlikte final kararı alıp ekranlara ve seyirci kitlesine veda etmiştir. Mekan tercihi olarak İstanbul'da çekimlerini gerçekleştiren Kurşun dizisinin süresi ise 20 dakika olarak karşımıza çıkmaktadır.

23 Ekim 2019 tarihinde ilk kez ekranlara gelmiş olan Kurşun dizisi, 4 Aralık 2019'da ise erken bir final kararı alıp hayranlarına veda etmiştir. Dizinin müzikleri ise Timur Selçuk’a aittir. Burçin Terzioğlu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerini paylaştığı Kurşun, yayınlandığı dönem içerisinde sosyal medya hesaplarından takipçileri ile bilgi paylaşımında bulunmuştur. Projenin tüm hesaplarından fragmanlar, dizi ait fotoğraflar ve çeşitli bilgiler paylaşılıp Kurşun’un hayranları dizi ile ilgili bilgi sahibi olmuştur. Bir dönem dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Kurşun, 1970'lerin İstanbul'unda adalet arayan bir savcı ve gazetecinin hikayesini anlatıp güçlü hikayesi ile kısa süreli olarak televizyon ekranlarında yer alsa da iddialı bir projeye imza atmıştır. Özellikle başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun hayranlarının merakla beklediği dizi, istenilen reyting oranını elde edememiş ve 7. bölümünde final kararı alarak televizyon ekranlarına veda etmiştir. Projenin erken final yapma kararı almasının ardından Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu arasında fazla bir uyum bulunmadığı yorumu da yapılmış ve dizinin bu sebeple final kararı aldığı görüşü ortaya atılmıştır.