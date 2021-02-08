Kulüp Dizisi Oyuncularından Flaş Hamle

Başarılı oyuncu Barış Arduç’un hayranları oyuncunun hangi dizi ile ekranlara geleceğini merakla bekliyordu. Oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber ise gecikmedi. Son olarak “Kuzgun” isimli projede “Burcu Biricik” ile dizinin başrolünü paylaşan oyuncu, bu dizideki performansı ile her zamanki gibi hayranlarından beğeni toplamıştı. Birbirinden başarılı isimler ile ekranlara gelen Kuzgun, uzun süre ekranlarda kalamadı ve başarılı bir yapım olsa da hak ettiği değeri göremeyen yapımlardan biri olup erken finali kararı almak zorunda kaldı.

Barış Arduç’un ,Kuzgun dizisi sonrasında “Çukur” isimli dizide rol aldığı görüldü. Projede kısa süreli olarak yer alsa da “Arık Böke Erdenet” isimli karaktere hayat vermesi hayranları tarafından memnuniyet ile karşılanmıştı. Son dönemlerde ise oyuncu çok farklı bir projede yeni bir rol ile ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdürmekte. Dizi çekimlerine henüz katılmayan oyuncu daha önce verdiği röportajda Şubat ayının ilk haftasında çekimlerde yer alacağını ifade etmişti. Ancak ünlü oyuncu Barış Arduç’un kulüp isimli dizi setine gelişinin geciktiği haberi öğrenildi.

Son olarak reklam çalışmaları için bir toplantı çıkışında kameralara yakalanıp kendisine yöneltilen soruları kibarlıkla yanıtlayan oyuncu, kulüp dizisindeki arkadaşlarının dizi çekimleri için sette olduğunu ancak kendisinin ilerleyen süreçlerde çekimlere katılacağı haberini hayranları ile paylaşmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş ise yaptığı paylaşımda Barış Arduç’un dizide yer alacağı sahnelerinin çekimlerine ilerleyen haftalardan itibaren başlanacağı haberini paylaştı. Gökçe Bahadır ile başrolleri paylaşılacak olan “Kulüp” dizisinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan oturacak. Ünlü oyuncu Barış Arduç’un ise “Fıstık İsmet” isimli bir taksici rolünü canlandıracağı edinilen bilgilere arasında yer aldı.

Kulüp isimli dizinin toplamda 10 bölüm olarak çekileceği öğrenildi. Dizide Gökçe Bahadır ve Barış Arduç’un yanı sıra Fatih Tanış, Salih Bademci ve Metin Akdülger gibi birbirinden başarılı isimler de rol alacak.